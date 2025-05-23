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23 травня 2025, 13:11

OnlyFans можуть продати за $8 мільярдів — Reuters

Власник OnlyFans, компанія Fenix ​​International Ltd, веде переговори про продаж компанії групі інвесторів за близько $8 млрд. Про це повідомили Reuters три джерела, знайомі з цим питанням.

Власник OnlyFans, компанія Fenix ​​International Ltd, веде переговори про продаж компанії групі інвесторів за близько $8 млрд.

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Групу очолює Forest Road Company, інвестиційна фірма з Лос-Анджелеса.

Згідно з джерелами та документами, поданими до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), деякі керівники Forest Road були частиною спеціальної компанії з придбання, яка вела переговори про виведення OnlyFans на біржу у 2022 році.

Зазначається, що переговори ведуться щонайменше з березня. Три джерела повідомили, що угода може бути досягнута протягом наступного тижня або двох. Також розглядається первинне публічне розміщення акцій.

Єдиним акціонером OnlyFans є Леонід Радвінський, американець українського походження. Він придбав OnlyFans у 2018 році та виплатив собі щонайменше $1 млрд дивідендів за останні три роки, згідно з британськими документами.

Онлайн-платформа OnlyFans стрімко набрала популярність під час пандемії COVID-19. Творці контенту для дорослих продають підписку на свої матеріали. OnlyFans забирає 20% від заробітку авторів контенту.

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За фінансовий рік, що закінчився в листопаді 2023 року, компанія OnlyFans заробила $6,6 млрд, згідно з документами для британських регуляторів. Це значне зростання порівняно з $375 мільйонами у 2020 році.

Заснована у 2017 році, компанія Forest Road — це інвестиційна фірма, що цікавиться медіа, відновлюваною енергетикою та цифровими активами. Серед її підприємств — гоночна команда Формули E. У 2024 році вона розширила свій консалтинговий бізнес, придбавши контрольний пакет акцій інвестиційного банку ACF.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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