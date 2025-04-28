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28 квітня 2025, 12:36

Українські моделі OnlyFans заробили $111 мільйонів — ДПС

Українські моделі платформи OnlyFans протягом 2020−2022 років заробили $111 млн. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко в інтерв'ю ЕП.

Українські моделі платформи OnlyFans протягом 2020−2022 років заробили $111 млн.

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Деталі

«606 (податкових) перевірок тривають, заплановано ще 346 документальних перевірок. Платники оскаржують в адміністративному та судовому порядку нараховані їм 14,5 мільйона гривень. Сума боргу за результатами перевірок становить 14,7 мільйона гривень. Загальна сума виплаченого доходу цим фізичним особам — 111 мільйонів доларів», — зазначив він.

За даними ДПС, у 2020−2022 роках 5435 українців отримували доходи від розміщення контенту на OnlyFans. Сумарно у них було 7036 зареєстрованих акаунтів (платформа дозволяє реєструвати декілька акаунтів на одну людину).

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У вересні 2024 року ДПС отримала дані про цих українців у межах обміну податковою інформацією з Великою Британією, де зареєстрована компанія Fenix International Ltd, якій і належить OnlyFans.

Отримавши ці дані, українські податківці почали направляти особам, які отримували доходи від цієї платформи, запити з проханням надати декларацію або з вимогою заплатити податок. За словами Кравченка, сумарно було надіслано 5126 таких запитів. Деякі з моделей OnlyFans вирішили добровільно подати декларацію та сплатити податки.

«748 осіб подали податкові декларації. Сума задекларованого ними доходу — 356 мільйонів гривень», — зазначив головний податківець.

Водночас він відмовився відповідати на питання про те, чи не призведе подача декларації моделлю OnlyFans до притягнення до відповідальності за спробу легалізувати доходи, отримані злочинним шляхом, адже виготовлення порно в Україні є кримінальним злочином.

Читайте: Кількість українських акаунтів OnlyFans зростає втричі щороку. Гетманцев закликає сплачувати податки

«Я не можу коментувати цю інформацію, тому що я не наділений функцією органу досудового розслідування. Я не маю права зареєструвати кримінальне провадження. Я не спеціаліст з усього. Я виконую закон», — зазначив він.

За словами Кравченка, частина моделей OnlyFans зареєстрували ФОПи та сплачують єдиний податок. Натомість частина таких осіб декларують доходи як фізичні особи, а отже сплачують 18% податку на доходи та 1,5% військового збору (з 2025 року ставка цього збору зросла до 5%).

У деяких випадках моделі могли співпрацювати з OnlyFans-агенціями та отримувати «на руки» лише близько 20% від того доходу, який переказувала платформа. Решту забирала агенція як плату за свої послуги. Відтак, розмір податку, який від них вимагає ДПС, може дорівнювати розміру отриманого такими моделями фактичного доходу.

Кравченко радить у таких випадках надавати податковій додаткові дані та відомості, які підтверджують те, що вони отримували менший дохід.

«Якщо хтось отримав менше, ніж податкова рахує, треба надати всі документи, які це підтверджують. Ми будемо об'єктивно і прозоро розглядати кожну ситуацію. Якщо є скарги або невирішені питання, давайте вирішимо їх у досудовому порядку», — додав він.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Exba
Exba
28 квітня 2025, 13:18
#
111 млн за 3 года и на 7 тыс аккаунтов — это около 440 долл в месяц на аккаунт. Пусть будет 2 аккаунта на человека — тогда до тысячи долл в месяц до уплаты налогов
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0
Mini Mi
Mini Mi
28 квітня 2025, 16:34
#
Крышевание куртизанок вышло на цифровой уровень.
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