Надходження від «податку на Google» стрімко зростають

За січень-березень 2025 року нерезиденти, які постачають електронні послуги українським споживачам, сплатили ПДВ до бюджету 39,6 млн євро та $43,4 млн. Станом на 1 квітня у гривневому еквіваленті це понад 3,5 млрд грн. Це більше на 9,5 млн євро та$ 8,9 млн, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

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«На сьогодні відповідні звіти подала 121 особа», — зазначив Кравченко.

За його словами, кількість зареєстрованих платників зросла на 26 нових учасників. В Україні вже 136 компаній-нерезидентів зареєстровані як платники ПДВ.

Найбільше надходжень бюджет тримав від Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов’язань.