Standard Chartered прогнозує $500 тисяч за біткоїн, Coinbase розкрила масштаби витоку даних: що нового

У Standard Chartered очікують зростання біткоїна до $500 тисяч

У першому кварталі 2025 року державні установи збільшили свої інвестиції в акції компанії Strategy, які розглядаються як похідний інструмент на біткоїн. Про це свідчить аналіз звітності до SEC, повідомляє The Block.

На думку аналітиків Standard Chartered, така динаміка посилює впевненість у тому, що ціна біткоїна досягне $500 000 до 2028 року.

«Із розширенням доступу до криптовалют і зниженням волатильності частка біткоїна у портфелях інвесторів буде прагнути до оптимального рівня», — йдеться в огляді.

У банку зауважили, що попри слабкі показники біткоїн-ETF, акції Strategy продемонстрували обнадійливу динаміку.

«У деяких випадках придбання MSTR з боку держорганів є способом отримати експозицію до біткоїна в умовах законодавчих обмежень на пряме володіння активом», — пояснили експерти.

За оцінками Standard Chartered, Норвезький пенсійний фонд, Національний банк Швейцарії, а також кілька фондів Південної Кореї додали в середньому по 700 BTC у вигляді непрямих інвестицій.

Американські державні фонди з Каліфорнії, Нью-Йорка, Північної Кароліни та Кентуккі сумарно придбали еквівалент 1 000 BTC. Ліхтенштейн здійснив невеликі закупівлі, а Франція та Саудівська Аравія вперше відкрили позиції — це свідчить про зростаючу зацікавленість держав у ринку цифрового золота.

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Кійосакі заявив про початок гіперінфляції та зростання біткоїна до $1 мільйона

Підприємець і автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі заявив, що на аукціоні облігацій США не з’явився жоден покупець.

За його словами, Федеральна резервна система США була змушена самостійно викупити боргові папери на $50 млрд, використовуючи «фальшиві гроші». Про це він написав у X, назвавши подію «кінцем», про який він попереджав раніше.

Крім того, Кійосакі розцінив ситуацію як початок гіперінфляції. Він вважає, що це знищить фінансове становище мільйонів людей. Також експерт спрогнозував ріст трьох активів, а саме:

золото — $25 000;

срібло — $70;

біткоїн — $500 000-$1 млн.

Coinbase розкрила масштаби торішнього витоку даних

Американська криптовалютна біржа Coinbase повідомила, що внаслідок інциденту з витоком даних у грудні 2024 року було скомпрометовано інформацію 69 461 користувача. Відповідне сповіщення компанія подала до органів влади штату Мен (США).

За даними розслідування, хакери вимагали $20 млн за нерозголошення викраденої інформації. Для атаки вони підкупили іноземних працівників служби підтримки та отримали доступ до внутрішніх систем. Зловмисники отримали KYC-дані клієнтів — імена, фізичні та email-адреси.

Після зламу у Coinbase запевнили, що інцидент зачепив до 1% активних користувачів, а паролі, приватні ключі та криптовалюта на рахунках не постраждали.

Біржа оцінила потенційні витрати на компенсації та реагування в $180−400 млн. Також компанія створила фонд у розмірі $20 млн для заохочення пошуку зловмисників і передала правоохоронцям інформацію про працівників, які зливали дані.

Засновник TechCrunch Майкл Аррінгтон розкритикував Coinbase за недостатньо оперативну реакцію. Він заявив, що витік може мати серйозні наслідки для фізичної безпеки користувачів.

«Людські наслідки вимірюються стражданнями, а не грошима. Компанії та регулятори бездіють, поки системи KYC (знай свого клієнта) залишаються вразливими», — наголосив Аррінгтон.

Він закликав впровадити кримінальну відповідальність, включно з ув’язненням, для посадовців компаній, що не змогли захистити дані користувачів.

У відповідь очільник Coinbase Браян Армстронг зазначив, що викрадена інформація досі не з’явилась в мережі, тож ризики залишаються обмеженими.

Аррінгтон і Армстронг погодились, що одним з головних факторів у цьому і подібних інцидентах є вимоги регуляторів до KYC-процедур, адже саме через це фінансові компанії змушені збирати та зберігати дані користувачів.

«Кращє рішення — зосередитися на законах, які вимагають від компаній зберігати цю інформацію. Ми не хочемо її збирати, наші клієнти це ненавидять», — зазначив директор Coinbase.

Армстронг додав, що стара система все одно не здатна ефективно протидіяти фінансовій злочинності, а законотворці мусять зрештою переглянути правила, прийняті понад 50 років тому «у зовсім іншому світі».

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У Техасі підтримали створення стратегічного біткоїн-резерву

Палата представників Техасу схвалила законопроєкт SB 21, який дозволяє штату інвестувати державні кошти в біткоїн. На підтримку ініціативи віддали 105 голосів, проти — 23. Документ передано на підпис губернатору.

Законопроєкт передбачає створення стратегічного резерву BTC. Після поправок у тексті уточнили, що до резерву можуть додати й інші активи — але лише за умови, що їхня ринкова капіталізація перевищує $500 млрд протягом щонайменше двох років.

Генеральний директор Satoshi Action Fund Денніс Портер назвав голосування «історичним» і зазначив, що Техас стане третім штатом США після Нью-Гемпширу та Аризони, який офіційно запровадить механізм біткоїн-резерву.

Економіка Техасу оцінюється в $2,6 трлн, що перевищує показники Канади чи Австралії. Схвалення ініціативи може стимулювати інституційне впровадження криптовалют у США.