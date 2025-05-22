Влада Швейцарії наказала Booking.com знизити комісії для готелів

Швейцарський регулятор у сфері ціноутворення (PUE) наказав американському сервісу онлайн-бронювання готелів Booking.com, оператором якого виступає Booking Holdings, знизити ціни в Швейцарії, йдеться у повідомленні PUE.

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Деталі

Згідно з приписом, Booking.com має знизити комісії для швейцарських готелів майже на чверть. Регулятор вважає, що вони «високі до ступеня зловживання».

Booking.com пообіцяв оскаржити рішення та не змінювати комісії до завершення цього процесу.

«Ми не погоджуємося з примусовим зниженням вартості повністю опціонального продукту», — заявив сервіс.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Міністерство захисту прав споживачів Іспанії заявило в понеділок, що наказало Airbnb видалити зі своєї платформи понад 65 000 оголошень про оренду житла для відпочинку, заявивши, що вони порушують чинні правила.