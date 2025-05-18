«Земельний банк»: протягом тижня відбулося 18 аукціонів на суму понад 5 мільйонів

У системі Prozorro.Продажі з 12 по 16 травня відбулося 18 онлайн-аукціонів з суборенди державних земель в рамках програми «Земельний банк» на суму 5,2 млн грн (+ 1 млн грн ПДВ). Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Лоти були представлені у Сумській, Миколаївській, Житомирській та Харківській областях. Загальна площа представлених земель — 381,8 гектара. Кількість пропозицій від учасників — 64. Середня вартість суборенди за 1 гектар — 13 677 грн. Підвищення вартості усіх земельних ділянок відбулося у 4 рази.

Найдорожча ділянка

Найдорожча ділянка цього тижня — на Харківщині площею 63,1 га. Її стартова вартість в результаті торгів підвищилась у понад 6 разів і склала 1,99 млн грн. Вартість гектара цієї ділянки — 31 471 грн.

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«Результати земельних аукціонів підтверджують, що „Земельний банк“ працює ефективно та Prozorro.Продажі, відкриваючи нові можливості для розвитку агросектору та місцевих громад», — зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що перший земельний аукціон в рамках проєкту «Земельний банк» відбувся 1 жовтня 2024 року.

Площа земельних ділянок варіюється від 1 до 4000 га. Кожна земельна ділянка виставляється на онлайн-аукціон окремим лотом.

Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі.

Переможець отримає право оренди на строк до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років для багаторічних, сплативши суборендну плату на рік вперед.

Фонд державного майна України розраховує отримати до 1 млрд грн від оренди перших 100 000 га, а після того, як йому передадуть усі 800 000 га державних земель, сума може зрости до 8 млрд грн.