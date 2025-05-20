Мінекономіки оцінює втрати експортерів у 2,9 млрд євро через скасування «торговельного безвізу» з ЄС

Міністерство економіки оцінило потенційні втрати українських експортерів через скасування режиму вільної торгівлі з Євросоюзом, який припиняє діяти 5 червня. Через потенційне повернення ринкових тарифів вони можуть втратити 2,9 млрд євро доходу на рік. Про це пише Forbes Ukraine .

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Втрити експортерів

Негативний внесок у зростання ВВП буде на рівні -0,98 відсоткового пункту, каже заступник міністерки економіки Тарас Качка.

Найбільший вплив від потенційного припинення матимуть експортери кукурудзи, пшениці, мʼяса птиці та цукру, додає заступник міністра.

Торік обсяг експорту товарів, що підпадали під тарифні квоти, зріс майже удвічі порівняно з 2021 роком, пояснює Качка. Сума експорту становила 5,4 млрд євро, за даними Євростату.

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Нагадаємо

ЄС запровадив повну лібералізацію торгівлі з Україною 4 червня 2022 року для підтримки місцевого бізнесу в умовах воєнної агресії Росії. Це рішення скасувало всі мита, тарифні квоти й захисні заходи щодо українського імпорту.

Після цього Рада ЄС продовжувала режим вільної торгівлі двічі, останнє відповідне рішення ухвалене в травні 2024-го, його дія спливає цьогоріч 5 червня.

Єврокомісія завершує підготовку альтернативи чинному режиму, але відмовилася розкривати подробиці. «Незабаром ми представимо її Україні», — сказано у письмовій відповіді пресслужби комісії.

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Наразі єдиний компроміс з боку ЄК — збереження поточних умов експорту для чавуну та сталі після закінчення дії митних квот. Ініціатива очікує підтвердження з боку Ради ЄС.

Уряд розраховує до 5 червня домовитися про перехідний механізм, який дозволить зберегти вільну торгівлю з ЄС до завершення переговорів і внесення змін до статті 29−4 Угоди про асоціацію, сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль на «годині уряду» 16 травня.