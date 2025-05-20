Мінекономіки оцінює втрати експортерів у 2,9 млрд євро через скасування «торговельного безвізу» з ЄС

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 травня 2025, 9:14

Мінекономіки оцінює втрати експортерів у 2,9 млрд євро через скасування «торговельного безвізу» з ЄС

Міністерство економіки оцінило потенційні втрати українських експортерів через скасування режиму вільної торгівлі з Євросоюзом, який припиняє діяти 5 червня. Через потенційне повернення ринкових тарифів вони можуть втратити 2,9 млрд євро доходу на рік. Про це пише Forbes Ukraine.

Міністерство економіки оцінило потенційні втрати українських експортерів через скасування режиму вільної торгівлі з Євросоюзом, який припиняє діяти 5 червня.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Втрити експортерів

Негативний внесок у зростання ВВП буде на рівні -0,98 відсоткового пункту, каже заступник міністерки економіки Тарас Качка.

Найбільший вплив від потенційного припинення матимуть експортери кукурудзи, пшениці, мʼяса птиці та цукру, додає заступник міністра.

Торік обсяг експорту товарів, що підпадали під тарифні квоти, зріс майже удвічі порівняно з 2021 роком, пояснює Качка. Сума експорту становила 5,4 млрд євро, за даними Євростату.

Читайте також: Європарламент продовжив «торговельний безвіз» для українських сталі та заліза

Нагадаємо

ЄС запровадив повну лібералізацію торгівлі з Україною 4 червня 2022 року для підтримки місцевого бізнесу в умовах воєнної агресії Росії. Це рішення скасувало всі мита, тарифні квоти й захисні заходи щодо українського імпорту.

Після цього Рада ЄС продовжувала режим вільної торгівлі двічі, останнє відповідне рішення ухвалене в травні 2024-го, його дія спливає цьогоріч 5 червня.

Єврокомісія завершує підготовку альтернативи чинному режиму, але відмовилася розкривати подробиці. «Незабаром ми представимо її Україні», — сказано у письмовій відповіді пресслужби комісії.

Читайте також: Україна щороку може втрачати 3,5 мільярда євро через зміни у торгівлі з ЄС — Гетманцев

Наразі єдиний компроміс з боку ЄК — збереження поточних умов експорту для чавуну та сталі після закінчення дії митних квот. Ініціатива очікує підтвердження з боку Ради ЄС.

Уряд розраховує до 5 червня домовитися про перехідний механізм, який дозволить зберегти вільну торгівлю з ЄС до завершення переговорів і внесення змін до статті 29−4 Угоди про асоціацію, сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль на «годині уряду» 16 травня.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Андрей Иванов
Андрей Иванов
20 травня 2025, 9:36
#
Ця сума 3 млрд євро вже четвертий рік платиться з карману пересічних українців. Ціни бачимо на полках магазинів на яйця, масло, м’ясо. Але тут важливі не стільки пошліни, як квоти. Чому за нас постійно думає хтось інший, а не наше керівництво ?
+
0
zephyr
zephyr
20 травня 2025, 12:02
#
А руководство, может ли оно повлиять на другие страны, чтобы те приструнили свой бизнес и производство? Как видим- так оно и было несколько лет. Вот, в общем- пора и честь знать. Странно наблюдать за людьми, которые хороший поступок, начали приравнивать к «нам положено». Одолжение- надо уметь ценить и быть благодарными.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами