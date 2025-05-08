Європарламент продовжив «торговельний безвіз» для українських сталі та заліза

Європейський парламент на три роки продовжив так званий «торговельний безвіз» — призупинення дії квот та митних зборів — для українських заліза та сталі. При цьому з 6 червня 2025 року завершиться дія загальних автономних торговельних заходів для українських товарів, які експортуються в ЄС. Відповідну законодавчу резолюцію Європарламенту затвердили 8 травня, повідомляє Європейська правда.

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Резолюція Європарламенту продовжить безмитний імпорт в ЄС з України сталі та заліза до 5 червня 2028 року.

Зазначається, що наразі Єврокомісія працює над довгостроковим рішенням для забезпечення більшої економічної прозорості у торговельних відносинах між ЄС та Україною.

«Українська металургійна промисловість є основою економіки України. Вона продовжує працювати, незважаючи на те, що багато працівників пішли на фронт, а заводи піддаються жорстоким атакам з боку Росії», — заявила доповідачка Європарламенту, євродепутатка зі Швеції Карін Карлсбро (група Renew).

За резолюцію проголосували 354 депутати Європарламенту, проти — 147, утрималися — 53.

Законодавча резолюція набуде чинності після її затвердження Радою ЄС та офіційної публікації.