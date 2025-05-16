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16 травня 2025, 13:53

Україна щороку може втрачати 3,5 мільярда євро через зміни у торгівлі з ЄС — Гетманцев

Повернення до стандартних умов торгівлі з Європейським Союзом після скасування тимчасових пільг («економічного безвізу») може призвести до щорічних втрат для України в розмірі 3,5 млрд євро. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Повернення до стандартних умов торгівлі з Європейським Союзом після скасування тимчасових пільг («економічного безвізу») може призвести до щорічних втрат для України в розмірі 3,5 млрд євро.
Фото: pixabay.com

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За його словами, надходять інсайди щодо умов «перехідного періоду», який буде запропоновано Україні щодо торгівлі з ЄС.

Річні квоти безмитних поставок хочуть поділити на 12 місячних квот

Гетманцев пояснив, якщо раніше в залежності від товарної позиції безмитне постачання могло припинитись у березні, червні, серпні чи жовтні, то тепер «лічильник» може включатись щомісяця, а стоп-кран — обмежувати поставки умовно 3, 5 або 7 числа відповідного місяця.

«На перший погляд, нібито просто арифметика, однак укладання і виконання контрактів точно стане складнішим та більш нервовим», — зазначив він.

Скорочення квот

Найбільшого удару, за інформацією інсайдерів, зазнають виробники кукурудзи, для яких квота у річному вимірі скоротиться до 650 тис. тонн. Для порівняння — торік в Європу відвантажено понад 14 млн тонн, або майже половина, річна безмитна квота — майже 11,2 млн тонн, п’ятимісячна — 4,7 млн тонн. Тобто безмитної торгівлі практично не буде.

Квота на цукор скоротиться більш ніж удвічі - до 40,7 тис. тонн. Торік загальний експорт солодкого товару встановив рекорд цього століття — майже 750 тисяч тонн, з яких близько 40% було поставлено до держав ЄС.

«У 2024 році ми достроково вибрали річну квоту у 262,6 тис. тонн, до 5 червня могли розраховувати на безмитні 109 тис. тонн», — підкреслив Гетманцев.

За його словами, обмежень зазнає й інша продукція — мед, м’ясо птиці.

Як це позначиться на економіці України

«Аграрна галузь — наш основний експортер, частка якого у загальних обсягах — близько 60%, і, звісно, обмеження позначаться на її фінансовому стані та можливостях», — заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Своєю чергою для українського аграрного експорту дуже важливий саме європейський ринок.

Торік Україна стала третім постачальником сільськогосподарської продукції до ЄС, пропустивши попереду тільки Бразилію (17,1 млрд євро) і Велику Британію (16,6 млрд євро), та випередивши США (12,0 млрд євро) і Китай (10,0 млрд євро).

У 2024 році поставки української аграрної продукції до ЄС принесли Україні 13,1 млрд євро.

«За експертними оцінками, нові умови торгівлі після завершення „економічного безвізу“ можуть коштувати нам — 3,5 млрд євро у річному вимірі. Доволі відчутний удар — у 2025 році весь місячний товарний експорт становить у середньому 2,9 млрд євро, і компенсувати такі втрати аграрного експорту на інших ринках практично нереально», — підкреслив Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
zevs1
zevs1
16 травня 2025, 14:01
#
Получается, что чем ближе мы к ЕС тем больше Украина получит убытков.
Ну и на фига такое счастье?
+
0
Я_ __
Я_ __
16 травня 2025, 14:11
#
«Україна щороку може втрачати 3,5 мільярда євро через зміни у торгівлі з ЄС — Гетманцев»

Ну, доведеться не викладати якісь тендери на кап.ремонти, озеленення і тд на prozzoro, нічого не поробиш, не все ж бабло розпилювати на тендерах :)
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