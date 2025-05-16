Нафта зростає другий тиждень поспіль завдяки послабленню торговельної напруги

Ціни на нафту демонструють зростання другий тиждень поспіль через зменшення напруги в торговельних відносинах між США і Китаєм, хоча можливе повернення іранської нафти стримує їхнє подальше підвищення. Про це пише Reuters.

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Динаміка цін

Ф’ючерси на Brent знизилися на 1 цент — до $64,52 за барель, тоді як WTI зросла на 2 центи — до $61,64. Цього тижня Brent і WTI додали 1%, попри падіння на понад 2% у попередній сесії через побоювання щодо ядерної угоди з Іраном.

Вплив іранської угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном наближається, і Тегеран «нібито» погодився на її умови, хоча джерело повідомило про наявність невирішених питань. Аналітики ING зазначили, що зняття санкцій може дозволити Ірану збільшити видобуток на 400 тис. барелів на добу та залучити нових покупців.

Торгова перерва між США і Китаєм

США та Китай, найбільші споживачі нафти, домовилися про 90-денну паузу в торговельній війні, знизивши взаємні мита, що підтримує зростання цін на нафту.

Прогнози цін

Аналітики BMI (Fitch Solutions) прогнозують середню ціну Brent у 2025 році на рівні $68, а у 2026 році — $71, що нижче $80 у 2024 році. «Хоча 90-денний період затишшя залишає простір для подальших кроків зі зниження торгових бар'єрів, довгострокова невизначеність у цій сфері обмежує потенціал для зростання цін», — зазначили вони.