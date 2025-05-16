Трамп оголосив про угоди з ОАЕ на $200 мільярдів

Президент США Дональд Трамп у четвер пообіцяв зміцнити зв’язки Сполучених Штатів з Об'єднаними Арабськими Еміратами та оголосив про угоди з державою Перської затоки на загальну суму понад $200 млрд. Країни також домовилися поглибити співпрацю в галузі штучного інтелекту, повідомляє Reuters.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Після зустрічі Трампа з президентом ОАЕ шейхом Мохамедом бін Заїдом Аль Нахаяном, Білий дім заявив, що угоди включають зобов'язання Etihad Airways інвестувати $14,5 млрд у 28 літаків Boeing 787 та 777x з двигунами виробництва GE Aerospace.

Міністерство торгівлі США повідомило, що дві країни також домовилися створити рамкову програму «Партнерство США та ОАЕ з прискорення розвитку штучного інтелекту».

При цьому Трамп і шейх Мохамед були присутні на відкритті нового кампусу штучного інтелекту потужністю 5 ГВт, який стане найбільшим за межами Сполучених Штатів.

За даними джерел, завдяки новим угодам ОАЕ отримають доступ до передових американських чипів штучного інтелекту. Раніше країна стикалася з обмеженнями через побоювання США щодо можливого доступу Китаю до цих технологій.

Зазначимо, що Трамп відвідав ОАЕ в рамках завершального етапу свого турне країнами Перської затоки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що США та Катар підписали угоду про економічне співробітництво на $1,2 трлн.

Раніше США і Саудівська Аравія підписали угоди та інвестиційні зобов'язання на $600 млрд.