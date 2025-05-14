США і Саудівська Аравія підписали угоди та інвестиційні зобов'язання на $600 мільярдів

Сполучені Штати та Саудівська Аравія підписали низку угод та інвестиційних зобов'язань на суму $600 млрд. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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В рамках цих угод США та Саудівська Аравія підписали найбільшу в історії угоду про продаж американської оборонної продукції вартістю майже $142 мільярди. При цьому, Саудівська Аравія вже має активні контракти на закупівлю американського озброєння на понад $129 млрд.

Також країни підписали низку угод у сферах енергетичної безпеки, охорони здоров’я, технологій, інфраструктури та видобутку критично важливих корисних копалин.

Саудівська компанія DataVolt інвестує $20 млрд у створення центрів обробки даних зі штучним інтелектом та розвиток енергетичної інфраструктури в США.

Крім того, Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber та DataVolt планують вкласти ще $80 млрд у передові трансформаційні технології в обох країнах.

Американські компанії долучаться до реалізації масштабних інфраструктурних проєктів у Саудівській Аравії. Зокрема, Ер-Ріяд придбає газові турбіни й енергетичні рішення GE Vernova на $14,2 млрд, а також пасажирські літаки Boeing 737−8 на $4,8 млрд.

Крім цього, Саудівська Аравія ініціює створення кількох інвестфондів, орієнтованих на роботу в США. Серед них:

Фонд інвестицій в енергетику — $5 млрд,

Фонд аерокосмічних і оборонних технологій New Era — $5 млрд,

Глобальний спортивний фонд Enfield Sports — $4 млрд.

Інвестиції у США

У Білому домі повідомили, що у 2023 році Саудівська Аравія вклала $9,5 млрд прямих інвестицій у США. Вони переважно були спрямовані у транспортну галузь, автомобільний сектор та нерухомість.

У 2024 році товарообіг між країнами сягнув $25,9 млрд, з яких експорт зі США становив $13,2 млрд, а імпорт — $12,7 млрд.