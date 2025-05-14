США і Саудівська Аравія підписали угоди та інвестиційні зобов'язання на $600 мільярдів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 травня 2025, 9:19

США і Саудівська Аравія підписали угоди та інвестиційні зобов'язання на $600 мільярдів

Сполучені Штати та Саудівська Аравія підписали низку угод та інвестиційних зобов'язань на суму $600 млрд. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Сполучені Штати та Саудівська Аравія підписали низку угод та інвестиційних зобов'язань на суму $600 млрд.
Фото: AI

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

В рамках цих угод США та Саудівська Аравія підписали найбільшу в історії угоду про продаж американської оборонної продукції вартістю майже $142 мільярди. При цьому, Саудівська Аравія вже має активні контракти на закупівлю американського озброєння на понад $129 млрд.

Також країни підписали низку угод у сферах енергетичної безпеки, охорони здоров’я, технологій, інфраструктури та видобутку критично важливих корисних копалин.

Саудівська компанія DataVolt інвестує $20 млрд у створення центрів обробки даних зі штучним інтелектом та розвиток енергетичної інфраструктури в США.

Крім того, Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber та DataVolt планують вкласти ще $80 млрд у передові трансформаційні технології в обох країнах.

Американські компанії долучаться до реалізації масштабних інфраструктурних проєктів у Саудівській Аравії. Зокрема, Ер-Ріяд придбає газові турбіни й енергетичні рішення GE Vernova на $14,2 млрд, а також пасажирські літаки Boeing 737−8 на $4,8 млрд.

Крім цього, Саудівська Аравія ініціює створення кількох інвестфондів, орієнтованих на роботу в США. Серед них:

  • Фонд інвестицій в енергетику — $5 млрд,
  • Фонд аерокосмічних і оборонних технологій New Era — $5 млрд,
  • Глобальний спортивний фонд Enfield Sports — $4 млрд.

Інвестиції у США

У Білому домі повідомили, що у 2023 році Саудівська Аравія вклала $9,5 млрд прямих інвестицій у США. Вони переважно були спрямовані у транспортну галузь, автомобільний сектор та нерухомість.

У 2024 році товарообіг між країнами сягнув $25,9 млрд, з яких експорт зі США становив $13,2 млрд, а імпорт — $12,7 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
14 травня 2025, 10:35
#
Араби потихеньку скуповують США
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами