ФРС не поспішатиме зі зниженням ставки — Пауелл

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл заявив, що регулятор не планує поспішати з подальшим зниженням базової відсоткової ставки. Він підкреслив, що економіка США залишається сильною, а інфляція наблизилася до цільового показника у 2%, хоча залишається дещо підвищеною. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Основні тези виступу Пауелла:

ФРС знизила ставку на 100 базисних пунктів з вересня до грудня 2024 року, до поточного рівня 4,25−4,5% річних.

Регулятор не змінював ставку на січневому засіданні.

Пауелл зазначив, що занадто швидке зниження ставки може підірвати прогрес у боротьбі з інфляцією, а занадто повільне — погіршити економічну активність.

ФРС продовжуватиме оцінювати економічні дані, перспективи та баланс ризиків перед прийняттям рішень.

Перспективи економіки США

Пауелл зазначив, що ринок праці, який раніше був перегрітим, тепер стабілізувався. Він також підкреслив, що ФРС збереже цільовий показник інфляції у 2% і продовжить огляд стратегії грошово-кредитної політики.