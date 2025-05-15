Власник Zara вийшов із росії, але магазини продовжують працювати під новими назвами — FT

Після повномасштабного вторгення рф в Україну іспанська група Inditex, власник брендів Zara, Bershka та Pull & Bear, залишила російський ринок так, щоб фактично зберегти за собою контроль і залишити шлях для потенційного повернення. Про це повідомляє Financial Times.

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Розслідування Financial Times показало, що створені покупцем бренди-замінники продають Inditex майже ідентичні товари, покладаючись на тих самих постачальників та наймаючи своїх колишніх співробітників.

Угода передбачає, що Inditex може «негайно» та безкоштовно змінити тип співпраці на франшизу. Завдяки цьому її бренди зможуть повернутися до своїх колишніх торгових точок у Росії.

У жовтні 2022 року Inditex знайшла покупця для свого російського бізнесу, який тепер працює під назвою New Fashion. Ним стала ліванська родина Даер, яка вже давно продає товари Inditex на Близькому Сході за франшизою.

Цікаво, що за місяць до підписання угоди родина Даер зареєструвала в Об'єднаних Арабських Еміратах компанію Mixed R, яка офіційно і стала власником російського підрозділу Inditex.

Перед тим, як остаточно продати свій російський бізнес, Inditex списала значну суму — кредит на 9,1 млрд рублів (близько $120 млн), який раніше надала своїй російській «дочці». Крім того, компанія перевела туди ще 5,7 млрд рублів (приблизно $75 млн). Після всіх цих фінансових операцій російську компанію продали за символічну суму.

Пол Остлінг, колишній операційний директор EY, який мав досвід роботи в радах директорів кількох російських компаній, прокоментував цю ситуацію, зазначивши, що зазвичай у бізнес, від якого позбавляються, не вкладають гроші.

Після зміни власника на місці магазинів Zara, Pull & Bear, Bershka та Stradivarius (а їх було 243) з'явилися нові бренди: Maag, Dub, Ecru та Vilet. Вони пропонують майже такий самий одяг, а постачальники залишилися незмінними.

Крім того, частина колишніх дизайнерів, менеджерів і спеціалістів із закупівель Inditex переїхали до ОАЕ та працюють у компанії, яку іспанська Inditex називає Daher Group. Хоча офіційно такої компанії не існує, її діяльність ведеться через згадану Mixed R.

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«Схоже, це частина закономірності, яку я спостерігав у деяких інших випадках, коли компанії виїжджали з росії, а активи були записані на ім'я холдингових компаній, контрольованих в ОАЕ, де практично неможливо знайти інформацію, і тому їх неможливо перевірити. росія була надзвичайно прибутковим ринком для деяких із цих західних компаній, таких як Inditex», — сказав Крістіан Ласслетт, професор Ольстерського університету, який вивчав вихід західних компаній з росії.

Inditex сказала Financial Times, що більше не має нічого спільного зі своїм колишнім бізнесом у росії і ніяк йому не допомагає. За їхніми словами, вони просто продали компанію, але залишили собі можливість повернутися на російський ринок, якщо домовляться про франшизу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2024 році бренди іспанської компанії Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — вирішили повернутися в Україну.