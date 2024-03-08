Zara, Bershka та інші бренди іспанської компанії Inditex повертаються в Україну

Бренди іспанської компанії Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — повертаються в Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабного вторгнення рф, вели ще з 2022 року. Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших.

«Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу», — наголосили в МЗС.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Inditex готується знов відкрити свої магазини в Україні на початку квітня 2024 року.