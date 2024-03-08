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8 березня 2024, 15:07

Zara, Bershka та інші бренди іспанської компанії Inditex повертаються в Україну

Бренди іспанської компанії Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — повертаються в Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Бренди іспанської компанії Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — повертаються в Україну.
Фото: rau.ua

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Зазначається, що роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабного вторгнення рф, вели ще з 2022 року. Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших.

«Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу», — наголосили в МЗС.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Inditex готується знов відкрити свої магазини в Україні на початку квітня 2024 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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82845392
82845392
8 березня 2024, 17:18
#
> Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України

Алло, Кулеба, это обычные бюджетные шмотки, и ритейл. Поменьше пафоса :)
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