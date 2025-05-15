Укрпошта випустила нову марку, присвячену успішній спецоперації ГУР (фото)

14 травня в межах презентації нових моделей ударних морських дронів ГУР відбулася церемонія спецпогашення поштової марки «MAGURA. Море — наше! Небо — наше!», присвяченої першому в історії збиттю російського винищувача Су-30 ракетою з надводної платформи Magura V7. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

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Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов та генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський погасили нові поштові марки прямо на борту «Маґури».

Ігор Смілянський згадав про знамениту серію марок Укрпошти з історичним посланням до «русского воєнного корабля».

«Після недавніх подій мені здалося, що настав час випустити другу марку з цієї серії ― „русскій воєнний літак, іді нах“. Думаю, завдяки ГУР МО в нас ще будуть приводи радувати українців нашими бойовими успіхами», ― сказав він.

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На марці зображено крилату богиню Магуру. У слов’янській міфології Магура — покровителька воїнів, яка надихає на боротьбу, оберігає в бою та дарує впевненість у перемозі.

Характеристики

Художник — Володимир Таран

Дата випуску — 13.05.2025

Кількість марок в аркуші — 9

Номінал кожної поштової марки — U

Придбати новинку можна у поштовому маркеті Postmark.

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