Укрпошта випустила нову марку до Дня матері (фото)

Укрпошта ввела в обіг нову поштову марку до Дня матері, 11 травня. Цього року марку присвятили матерям українських захисників та захисниць. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

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Поштова марка «До Дня матері. Я живу тобою…» вийшла тиражем 320 000 примірників. Номінал марки — U (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 г і поштової картки).

Крім того, Укрпошта випустила 20 000 примірників конверта «Перший день» та 500 презентаційних папок.

Заслужений художник України Олександр Охапкін розповів, що зобразив на мініатюрі матір, яка обіймає душу полеглого сина, а сонце та білі птахи є знаками туги та вічної пам’яті.

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Характеристики

Художник — Олександр Охапкін

Тираж марки — 320 000

Дата випуску (рік) — 09.05.2025

Номер за каталогом Укрпошти — 2187

Розмір аркуша, мм — 135×107

Розмір марки, мм — 28×40

Кількість марок в аркуші — 8

Номінал кожної поштової марки — U

Відсьогодні, 9 травня, поштова марка вважається дійсною для оплати послуг поштового зв'язку в усіх відділеннях.

Придбати її можна у поштовому маркеті Postmark, відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях.

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