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13 травня 2025, 18:02

Бізнес схвалює податки на доходи з цифрових платформ, проте наполягає на доопрацюванні законопроєкту

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) висловила підтримку законопроєкту про оподаткування доходів із цифрових платформ, проте закликала до його доопрацювання. Про це повідомила пресслужба EBA.

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) висловила підтримку законопроєкту про оподаткування доходів із цифрових платформ, проте закликала до його доопрацювання.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що EBA підтримує загальну концепцію законопроєкту, яка має на меті гармонізувати українське законодавство з європейськими стандартами — зокрема, з Директивою DAC7 та правилами ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ.

Водночас, враховуючи значний вплив запропонованих змін в оподаткуванні на бізнес-середовище, експерти Асоціації звертають увагу на аспекти, які все ще потребують доопрацювання.

Регулювання сплати податків та звітування про транзакції

На думку експертів Асоціації, важливо закріпити вимогу про моніторинг та звітування за всі операції, включаючи готівкові, щоб забезпечити рівні та справедливі умови оподаткування для всіх учасників ринку, мінімізувати податкові прогалини та запобігти ухиленню від сплати податків.

До того ж, бізнес пропонує відтермінувати застосування штрафних санкцій за подання недостовірної або помилкової звітної інформації на строк на 1 рік з дати набрання чинності відповідним законом.

«Це сприятиме налагодженню ефективної взаємодії між підзвітними операторами платформи та податковими органами, а також зменшить фінансове та адміністративне навантаження на таких операторів на початковому етапі впровадження системи звітування», — зазначили в EBA.

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Статус самозайнятих осіб та підприємств, що організовують їхню діяльність

Експерти Асоціації вважають за необхідне чітко визначити у законодавстві особливий статус фізичних осіб, які здійснюють діяльність через оператора платформи без реєстрації підприємницької діяльності, щоб забезпечити правову визначеність та уникнути ризику перекваліфікації таких осіб у найманих працівників.

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«Щоб уникнути труднощів з реєстрацією спеціального статусу платника податків для фізичних осіб та питанням розкриття банківської таємниці, пропонуємо або відкрити спеціальні рахунки у банках України, або зробити таку реєстрацію доступною через державний сервіс Дія», — підкреслили в EBA.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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