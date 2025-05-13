Китайський юань оновив піврічний максимум, подолавши важливу позначку 7,20 за долар після домовленостей Китаю та США про взаємне зниження мит. Про це повідомляє The Economic Times.
Китайський юань оновив піврічний максимум після угоди з США
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За даними видання, це сприяло зміцненню юаня на 0,20% — до 7,193 за долар на материковому ринку, і на 0,15% — до 7,1878 на офшорному.
Зазначається, що ця угода може стати важливим кроком до завершення торгової війни, що дестабілізувала світову економіку.
Спотовий курс юаня в китайській валютній системі SFETS досягнув найвищого рівня з листопада 2024 року, а Центральний банк Китаю оголосив середній фіксований курс на рівні 7,1991 — максимальному з 7 квітня.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що США і Китай домовилися про 90-денну паузу в торговій війні. США знизять мита на китайські товари з 145% до 30% (враховуючи мита, пов’язані з фентанілом) із 14 травня. Китай, своєю чергою, зменшить мита на американські товари з 125% до 10%.
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