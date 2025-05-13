Китайський юань оновив піврічний максимум після угоди з США

Китайський юань оновив піврічний максимум, подолавши важливу позначку 7,20 за долар після домовленостей Китаю та США про взаємне зниження мит. Про це повідомляє The Economic Times.

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За даними видання, це сприяло зміцненню юаня на 0,20% — до 7,193 за долар на материковому ринку, і на 0,15% — до 7,1878 на офшорному.

Зазначається, що ця угода може стати важливим кроком до завершення торгової війни, що дестабілізувала світову економіку.

Спотовий курс юаня в китайській валютній системі SFETS досягнув найвищого рівня з листопада 2024 року, а Центральний банк Китаю оголосив середній фіксований курс на рівні 7,1991 — максимальному з 7 квітня.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що США і Китай домовилися про 90-денну паузу в торговій війні. США знизять мита на китайські товари з 145% до 30% (враховуючи мита, пов’язані з фентанілом) із 14 травня. Китай, своєю чергою, зменшить мита на американські товари з 125% до 10%.