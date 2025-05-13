Трамп знизив мита на товари з Temu та Shein до 54%

Президент США Дональд Трамп підписав указ про зниження митної ставки на недорогі китайські товари зі 120% до 54% із 14 травня 2025 року. Про це пише Reuters.

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Деталі змін

Нові правила стосуються схеми «de minimis», яка раніше дозволяла ввозити товари вартістю до $800 без мита та з мінімальними перевірками. Цією можливістю активно користувалися китайські компанії, як-от Temu і Shein, а також контрабандисти, зокрема для ввезення фентанілу. Понад 90% поштових посилок у США надходять через «de minimis», із них 60% — із Китаю.

Контекст і критика

Американські політики давно критикують схему як «лазівку», що шкодить місцевим виробникам і сприяє контрабанді. Фіксований збір у $100 збережеться, хоча з червня планувалося його підвищення до $200. Зміни є частиною торговельної угоди між США та Китаєм, яка передбачає зниження мит на 115 відсоткових пунктів на 90 днів.

Зв’язок із веб-результатами

Ця новина узгоджується з інформацією з веб-результатів: Axios (12 травня 2025) повідомляв про зниження тарифів до 54% для Shein і Temu, а NPR (9 лютого 2025) зазначав, що скасування «de minimis» вплине на ці компанії. Newsweek (12 травня 2025) також підтверджує 90-денну паузу в тарифах між США і Китаєм.