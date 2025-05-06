Укрпошта анонсувала до Дня піхоти благодійну марку «Сіль землі» (фото)

До Дня піхоти Укрпошта анонсувала благодійний випуск «Сіль землі». 8 грн із кожної марки підуть на реконструкцію облич українських захисників та захисниць із мінно-вибуховими травмами. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.