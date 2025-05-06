До Дня піхоти Укрпошта анонсувала благодійний випуск «Сіль землі». 8 грн із кожної марки підуть на реконструкцію облич українських захисників та захисниць із мінно-вибуховими травмами. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
6 травня 2025, 14:53
Укрпошта анонсувала до Дня піхоти благодійну марку «Сіль землі» (фото)
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Ведення новинки в обіг відбудеться наприкінці травня. Дату Укрпошта повідомить пізніше.
Зазначається, що власники філателістичних абонементів отримають лінк для оплати на свої e-mail ближче до дня офіційного виходу.
Тираж майбутньої марки — 150 000 екземплярів. Автор випуску — український художник Андрій Єрмоленко.
Джерело: Мінфін
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