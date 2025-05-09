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9 травня 2025, 11:33

Ethereum за добу зріс на 20%, Revolut запустив біткоїн-платежі: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Ethereum за добу зріс на 20% на тлі оновлення Pectra

Ціна Ethereum за останні 24 години зросла на 20%, досягнувши майже $2 300. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини актив торгується на рівні $2 294. За тиждень Ethereum зріс на 25%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання.

За даними агрегатора даних Investing, це найбільший добовий приріст ціни Ethereum з травня 2021 року. Однак з початку 2025 року актив торгується з просіданням у 33%.

За словами експертів, зростання Ethereum зумовлене двома основними факторами — недооціненістю активу порівняно з біткоїном і масштабним оновленням Pectra, яке було розгорнуто в мейннеті 7 травня.

«Ethereum нарешті наздоганяє біткоїн після відставання від нього протягом більшої частини року. Нещодавнє оновлення Pectra допомогло відновити деяку впевненість, і з урахуванням того, що пара ETH/BTC впала майже на 40% з початку року до 0,02, не дивно, що на цих рівнях з’явилися покупці», — заявив у коментарі The Block аналітик Presto Research Мін Джунг.

Читайте також: Біткоїн відновився до $100 тисяч

Coinbase купує Deribit за майже $3 мільярди

Криптовалютна біржа Coinbase оголосила про придбання платформи Deribit, яка надає послуги з торгівлі опціонами та ф’ючерсами, приблизно за $2,9 млрд.

Відомо, що Coinbase заплатить за Deribit $700 млн готівкою, а решту — у вигляді 11 млн власних акцій класу A.

Віцепрезидент Coinbase з інституційних продуктів Ґреґ Тусар (Greg Tusar) заявив, що для Coinbase ця угода — стратегічний крок у прибутковий ринок криптодеривативів і спроба прискорити глобальне зростання компанії. За його словами, такий крок зробить біржу найбільшим гравцем на ринку деривативів.

У Coinbase також пояснили, чому придбання Deribit є стратегічно важливим, і назвали кілька ключових переваг:

  • створення найповнішої інституційної платформи для торгівлі деривативами;
  • лідерство на ринку. Після угоди Coinbase стане лідером у світі за обсягом торгів криптодеривативами, йдеться в повідомленні;
  • стабільні прибутки;
  • глобальне зростання — угода пришвидшить міжнародну експансію Coinbase.

Revolut запустив біткоїн-платежі через Lightning Network

Необанк Revolut запровадив підтримку миттєвих та недорогих біткоїн-транзакцій у мережі Lightning Network (LN) для користувачів у Великій Британії та частині країн Європейської економічної зони.

Партнером ініціативи стала компанія Lightspark, заснована колишнім керівником PayPal Девідом Маркусом.

Разом із цим Revolut інтегрувала MoneyGrid — платіжний маршрутизатор на базі LN, який спрощує міжнародні перекази для бізнесу та приватних осіб. За словами компанії, платформа об'єднує понад 300 млн користувачів у 140+ країнах.

Раніше підтримку Lightning Network вже впровадили Coinbase,Binance,Bitfinex,Kraken,OKX та BitMEX.

Stripe додала рахунки в стейблкоїнах

Компанія Stripe оголосила про запуск нових продуктів, зокрема Stablecoin Financial Accounts. Це нововведення дасть змогу стороннім контрагентам відкривати через фірми рахунки в USDC і USDB.

Згідно з релізом, клієнти платформи отримають можливість відправляти, отримувати і зберігати кошти в стейблкоїнах. Продукт повністю аналогічний традиційним банківським рахункам.

Нововведення доступне у 101 країні. На початковому етапі платформа підтримуватиме тільки два активи — USDC і USDB. Останній — це доларовий стейблкоїн від постачальника інфраструктури Bridge.

Stripe викупила його за $1,1 млрд у жовтні 2024 року. Платежі доступні у двох мережах — Solana і Ethereum.

«Ці рахунки дадуть змогу підприємцям у країнах із нестабільними валютами застрахуватися від інфляції та спростити доступ до світової економіки. Багато найбільших компаній світу звертаються до Stripe по допомогу у формуванні своїх стратегій стейблкоїнів», — йдеться в заяві компанії.

Крім рахунків у стейблкоїнах, Stripe також представила низку інших нововведень. Це, зокрема, система платежів на базі ШІ Payments Foundation Model.

У релізі зазначено, що ця модель буде використовуватися для оптимізації маршрутів платежів і протидії шахрайству.

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Джерело: Мінфін
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