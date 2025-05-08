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8 травня 2025, 11:56

Біткоїн наблизився до $100 000, в мережі Ethereum активували оновлення Pectra: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.

Ціна біткоїна наблизилася до $100 000

Біткоїн зріс на тлі рішення ФРС США зберегти облікову ставку на рівні 4,25−4,5% річних. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини ціна першої криптовалюти становить $99 160. За добу актив зріс на 2,6%, за тиждень — на 4,4%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання.

Читайте також: ФРС США зберегла ставку втретє поспіль на рівні 4,25−4,5% річних

Bitwise подала заявку до SEC на запуск спотового NEAR-ETF

Американська інвестиційна компанія Bitwise Asset Management подала заявку за формою S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) для створення біржового фонду Bitwise NEAR ETF.

Згідно з документом, фонд не планує інвестувати у ф’ючерси або інші похідні інструменти, а зосередиться виключно на фізичному утриманні активу, забезпеченому кастодіальними структурами.

Bitwise за останні пів року помітно розширила лінійку криптовалютних ETF-продуктів:

  • у жовтні 2024 подала заявку на спотовий XRP-ETF, кастодіаном якого виступить Coinbase Custody;
  • у листопаді зареєструвала трастову організацію під Solana-ETF;
  • у грудні запустила в Європі Solana Staking ETP (BSOL) з прибутковістю до 6,48%;
  • у січні 2025 зареєструвала Bitwise Dogecoin-ETF — її перший крок до інституціоналізації мемкоїнів;
  • у березні звернулася до SEC із заявкою на спотовий Aptos-ETF, а також від її імені NYSE Arca подалась на лістинг DOGE-ETF;
  • у січні SEC схвалила комбінований ETF Bitwise на базі біткоїна та Ethereum з розподілом інвестицій у 83% та 17% відповідно.

В мережі Ethereum активували масштабне оновлення Pectra

У мережі Ethereum відбулося одне з наймасштабніших оновлень — хардфорк Pectra, який активували на епосі 364 032. Це найбільший апгрейд за кількістю впроваджених пропозицій — до складу входить 11 ключових пропозицій щодо поліпшення Ethereum (EIP).

Pectra покликане покращити зручність та ефективність екосистеми Ethereum. Серед головних нововведень — функціональність смартконтрактів у гаманцях, що спрощує їх використання й відновлення, а також збільшення обсягу сховища даних для масштабування L2-рішень та оновлення інтерфейсу для валідаторів.

Команда Ethereum повідомила, що всі основні функції вже активні в основній мережі, однак найближчими днями продовжить моніторинг потенційних проблем після активації.

Кандидат у президенти Південної Кореї пообіцяв схвалити ETF на базі криптоактивів

Кандидат на майбутніх президентських виборах у Південній Кореї Лі Джемен заявив, що має намір схвалити біржові фонди (ETF) на базі криптоактивів, створити безпечне середовище для інвестицій і просувати фінансову грамотність серед молоді.

Лі Джемен балотується від Демократичної партії. Наступні президентські вибори в Південній Кореї відбудуться на початку червня 2025 року після того, як колишньому главі держави оголосили імпічмент.

У записі на своїй сторінці Лі Джемен заявив про структурну кризу в суспільстві, що, зі свого боку, накладає відбиток на можливості молодого покоління.

Серед іншого, політик пообіцяв надати молоді доступ до різних активів, забезпечити їхній захист як інвесторів, поліпшити житлові умови і закріпити їхнє право на працю і гідну зарплату.

«Ми запровадимо біржові фонди на базі віртуальних активів та інтегровану систему моніторингу для формування безпечного середовища для інвестицій у цей ринок», — заявив він.

Джемен також згадав про низку інших ініціатив, спрямованих переважно на молодь. За даними The Korea Herald і згідно з попередніми опитуваннями, політик лідирує з 46,5% голосів.

Раніше Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (SFC) підтвердила заборону на криптовалютні ETF. Регулятор наголосив, що поточна версія закону про ринки капіталу не дає змоги запустити таку категорію фінансових продуктів.

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Джерело: Мінфін
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