Поки енергетичні зв’язки Європи з Росією залишаються замороженими, офіційні особи з Вашингтона і Москви обговорюють можливість допомоги США у відновленні продажів російського газу у Європі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на вісім джерел, знайомих з ходом переговорів.

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Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році Європа скоротила імпорт російського газу, що призвело до того, що російський експортер Газпром наступного року зазнав збитків у розмірі $7 млрд.

Джерела, близькі до двосторонніх переговорів, заявили, що відновлення ролі Москви на газовому ринку Європейського Союзу може допомогти закріпити мирну угоду з президентом росії володимиром путіним.

Хоча значна частина Європи шукала альтернативні постачання газу, деякі країни продовжують закупати російський газ. Представники галузі зазначають, що після мирної угоди кількість покупців може зрости.

Удар по економіці рф

Що стосується росії, то ніщо не вдарило по її економіці сильніше, ніж втрата більшої частини європейського газового ринку три роки тому.

Зараз він забезпечує 19% попиту Європи, порівняно з 40%, в основному складаючись зі зрідженого природного газу (ЗПГ) та частини, що постачається через Туреччину трубопроводом «Турецький потік».

Двоє з восьми джерел повідомили, що спеціальний представник США Стів Віткофф і представник президента рф з інвестицій Кирило Дмитрієв обговорювали питання газу в межах мирних переговорів щодо України. Речник Віткоффа відмовився коментувати це.

Участь США в питанні відновлення продажу газу може допомогти росії подолати політичний опір з боку деяких європейських країн. Вашингтон також отримає вигоду — зможе впливати на обсяги постачань і матиме доступ до процесу, за словами двох дипломатичних джерел і джерела в Білому домі.

Москва готова торгувати своїм газом і знає, що деякі європейські країни все ще хочуть його купувати, сказав речник Кремля Дмитро Пєсков французькому журналу Le Point у квітні.

Серед країн, які досі купують газ — Угорщина та Словаччина. Вони отримують його через трубопровід «Турецький потік». Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія отримують ЗПГ від російської компанії «Новатек» за довгостроковими контрактами.

Як США можуть долучитися до постачання російського газу до Європи

П’ятеро джерел повідомили, що наразі обговорюється участь інвесторів зі США у проєктах, пов’язаних із газопроводом «Північний потік», який з'єднує Росію та Німеччину, або в газопроводі, що проходить через Україну, або ж безпосередньо в компанії Газпром.

Також, за словами джерел, американські компанії можуть виступати як покупці — купувати газ у Газпрому і постачати його до Європи, зокрема до Німеччини.

Двоє з джерел додали, що дипломатичні переговори за участі потенційних інвесторів із США також включають ідею, згідно з якою американський покупець отримуватиме російський газ, а потім експортуватиме його до Європи — щоб таким чином пом’якшити політичний спротив у Європі щодо відновлення постачань.

BlackRock, Vanguard і Capital Group володіють по 1−2% акцій Газпрому.

BlackRock, Vanguard і сам Газпром не відповіли на запити про коментар. У Capital Group від коментарів відмовилися. Європейська комісія також не прокоментувала ситуацію.

Позиція Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше висловилася проти повернення до закупівлі російських енергоносіїв.

«Дехто досі вважає, що ми маємо знову відкрити вентиль з російським газом і нафтою. Це була б історична помилка, і ми цього ніколи не допустимо», — заявила вона під час сесії Європейського парламенту 7 травня.

Брюссель планує заборонити укладання нових угод на поставки російського газу до кінця 2025 року, а імпорт за чинними контрактами — до кінця 2027 року.

Цей план, який розглядатиметься наступного місяця, потребує схвалення Європарламенту та більшості країн-членів. Проти виступили Угорщина та Словаччина.