Рупія показала найгірше падіння з 2022 року на тлі зростання напруженості між Індією та Пакистаном

Індійська рупія продемонструвала найбільше падіння за понад три роки на тлі загострення напруженості з Пакистаном. Про це повідомляє Bloomberg.

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Рупія впала на 1,1%, до 85,7913 за долар, що стало найбільшим денним падінням з лютого 2022 року.

Падіння індійської валюти сталося після того, як Пакистан заявив, що збив індійські безпілотники. Індія заявила, що нейтралізувала систему протиповітряної оборони в Пакистані.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Індія та Велика Британія уклали всеохопну торговельну угоду, яка має посилити економічні зв’язки між п’ятою та шостою найбільшими економіками світу. Це частина ширшої стратегії обох країн — захиститися від нестабільності у світовій торгівлі, зокрема через мита США.