Індія зупинила пропуск води через греблю на кордоні з Пакистаном

Індія перекрила воду через дамбу Багліхар на річці Ченаб після теракту в Джамму і Кашмірі. Це може загострити відносини з Пакистаном. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Times of India.

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Що відомо

Індія зупинила потік води через дамбу Багліхар на річці Ченаб після призупинення дії Індського договору.

Це рішення також передбачає можливі аналогічні заходи на дамбі Кішанганга на річці Джелум.

Згідно з джерелами видання, ці гідроелектростанції мають важливе стратегічне значення для Індії, оскільки вони дозволяють регулювати терміни скидання води, що може мати серйозний вплив на водні ресурси у регіоні.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що з 2 травня Індія заборонила імпорт усіх товарів, що походять з Пакистану або йдуть транзитом через нього, Пакистан відповів симетрично.