Індія та Велика Британія підписали всеохопну торговельну угоду

Індія та Велика Британія уклали всеохопну торговельну угоду, яка має посилити економічні зв’язки між п’ятою та шостою найбільшими економіками світу. Це частина ширшої стратегії обох країн — захиститися від нестабільності у світовій торгівлі, зокрема через мита США, пише Bloomberg .

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Деталі

Угода охоплює торгівлю товарами та послугами, передбачає взаємовигідні умови та є «амбіційною, збалансованою й справедливою», йдеться у повідомленні уряду Індії.

Очікується, що вона значно збільшить обсяги двосторонньої торгівлі, створить нові робочі місця, покращить рівень життя й загальний добробут населення обох країн.

Угода до всього має відкрити нові можливості для спільної розробки товарів і сервісів для глобальних ринків.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Європейський Союз та Індія домовилися завершити до кінця року переговори про зону вільної торгівлі, які тривали майже 20 років і можуть стати найбільшою подібною угодою у світі.

Переговори про угоду про вільну торгівлю (УВТ) між Індією та ЄС стартували у 2007 році, але зупинилися у 2013-му через розбіжності у формуванні тарифів на окремі товари.

Після восьмирічної паузи сторони відновили діалог у червні 2022 року, прагнучи укласти збалансовану та всебічну торговельну угоду.