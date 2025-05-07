Даліо: Країни з великим боргом неминуче девальвують свою валюту

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 травня 2025, 14:01

Даліо: Країни з великим боргом неминуче девальвують свою валюту

Країни із серйозними борговими проблемами, чиї зобов'язання номіновані у власній валюті, неминуче вдаються до девальвації, попередив відомий інвестор та засновник Bridgewater Associates Рей Даліо у своєму повідомленні у соціальній мережі X.

Країни із серйозними борговими проблемами, чиї зобов'язання номіновані у власній валюті, неминуче вдаються до девальвації, попередив відомий інвестор та засновник Bridgewater Associates Рей Даліо у своєму повідомленні у соціальній мережі X.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо говорить Даліо«Борг — це валюта, а валюта — це борг», — зазначив фінансист, анонсуючи свою майбутню книгу «How Countries Go Broke: The Big Debt Cycle» («Як країни розоряються: Великий борговий цикл»).

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що говорить Даліо

«Борг — це валюта, а валюта — це борг», — зазначив фінансист, анонсуючи свою майбутню книгу «How Countries Go Broke: The Big Debt Cycle» («Як країни розоряються: Великий борговий цикл»). За його словами, борговий актив є обіцянкою отримати певну валюту в майбутньому, а при володінні валютою вона зберігається в борговому інструменті, що робить борг і валюту по суті одним і тим же.

Даліо наголосив на важливості пильної уваги до ціни та вартості валюти. «Саме тому долар послабшав по відношенню до більшості інших валют, а всі валюти послабшали по відношенню до золота», — підсумував інвестор.

Заява експерта вийшла на тлі значного зміцнення азіатських валют до долара США.

Тайванський долар продемонстрував рекордне зростання на 10% за два дні, а валюти Сінгапуру, Південної Кореї, Малайзії та Китаю також суттєво зросли. Аналітики пов'язали цю тенденцію з торговельною політикою президента США Дональда Трампа та побоюваннями щодо американської економіки.

Читайте також: Тайванський долар рекордно зріс — це сигнал про проблеми для долара США

Хвиля продажу долара в Азії стала тривожним сигналом для американської валюти, оскільки найбільші експортери регіону почали переглядати багаторічну практику інвестування торгових профіцитів у американські активи.

За даними Goldman Sachs, інвестори нещодавно перейшли від коротких позицій щодо юаня до довгих, що свідчить про гру проти долара США в очікуванні його подальшого ослаблення.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що в середині квітня Даліо вже висловлював побоювання з приводу можливого краху світової валютної системи.

На його думку, політика Трампа, включаючи тарифи, і держборг США, що росте, можуть спровокувати кризу, що перевищує за масштабами 2008 рік. Він вважає, що поточні торгові конфлікти та поведінка деяких країн, що розвиваються, підривають існуючу міжнародну економічну структуру.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами