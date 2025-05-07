Країни із серйозними борговими проблемами, чиї зобов'язання номіновані у власній валюті, неминуче вдаються до девальвації, попередив відомий інвестор та засновник Bridgewater Associates Рей Даліо у своєму повідомленні у соціальній мережі X.
Даліо: Країни з великим боргом неминуче девальвують свою валюту
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Що говорить Даліо
«Борг — це валюта, а валюта — це борг», — зазначив фінансист, анонсуючи свою майбутню книгу «How Countries Go Broke: The Big Debt Cycle» («Як країни розоряються: Великий борговий цикл»). За його словами, борговий актив є обіцянкою отримати певну валюту в майбутньому, а при володінні валютою вона зберігається в борговому інструменті, що робить борг і валюту по суті одним і тим же.
Даліо наголосив на важливості пильної уваги до ціни та вартості валюти. «Саме тому долар послабшав по відношенню до більшості інших валют, а всі валюти послабшали по відношенню до золота», — підсумував інвестор.
Заява експерта вийшла на тлі значного зміцнення азіатських валют до долара США.
Тайванський долар продемонстрував рекордне зростання на 10% за два дні, а валюти Сінгапуру, Південної Кореї, Малайзії та Китаю також суттєво зросли. Аналітики пов'язали цю тенденцію з торговельною політикою президента США Дональда Трампа та побоюваннями щодо американської економіки.
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Хвиля продажу долара в Азії стала тривожним сигналом для американської валюти, оскільки найбільші експортери регіону почали переглядати багаторічну практику інвестування торгових профіцитів у американські активи.
За даними Goldman Sachs, інвестори нещодавно перейшли від коротких позицій щодо юаня до довгих, що свідчить про гру проти долара США в очікуванні його подальшого ослаблення.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що в середині квітня Даліо вже висловлював побоювання з приводу можливого краху світової валютної системи.
На його думку, політика Трампа, включаючи тарифи, і держборг США, що росте, можуть спровокувати кризу, що перевищує за масштабами 2008 рік. Він вважає, що поточні торгові конфлікти та поведінка деяких країн, що розвиваються, підривають існуючу міжнародну економічну структуру.
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