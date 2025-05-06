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6 травня 2025, 18:58

Тайванський долар рекордно зріс — це сигнал про проблеми для долара США

Валютний ринок Азії фіксує масштабний приплив капіталу, що послаблює долар США. Про це пише Reuters.

Валютний ринок Азії фіксує масштабний приплив капіталу, що послаблює долар США.

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Валютні зміни

Рекордне зростання тайванського долара у п’ятницю та понеділок спричинило зміцнення валют Сінгапуру, Південної Кореї, Малайзії, Китаю та Гонконгу. «Ефект від рекордного зростання тайванського долара… поширився за межі острова», — зазначає видання. Брент Доннеллі з Spectra Markets порівняв співвідношення долара США до тайванського з «канаркою в шахті», вказуючи на зниження попиту на американську валюту в Азії.

Історичний контекст

Луї-Вінсент Гаве з Gavekal Research називає ситуацію «азійською кризою навпаки». Якщо у 1997−1998 роках відплив капіталу призвів до краху валют регіону, то нині Азія накопичила величезні доларові резерви. «Після азійської кризи азійські заощадження… мали тенденцію до перерозподілу в казначейські облігації США. Тепер ця торгівля раптово перестала бути безпрограшною», — пояснив Гаве. Лише в Китаї депозити в доларах сягають $959,8 мільярда.

Причини послаблення долара

Агресивна тарифна політика Дональда Трампа підірвала довіру до долара. Експерти припускають можливість «угоди Мар-а-Лаго» для послаблення американської валюти. «Основною причиною став агресивний підхід президента США Дональда Трампа до мит», — зазначає Reuters. Приплив капіталу до Азії та відмова від долара можуть стати серйозним викликом для фінансової стабільності США.

Джерело: Мінфін
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