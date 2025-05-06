Тайванський долар рекордно зріс — це сигнал про проблеми для долара США

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Валютні зміни

Рекордне зростання тайванського долара у п’ятницю та понеділок спричинило зміцнення валют Сінгапуру, Південної Кореї, Малайзії, Китаю та Гонконгу. «Ефект від рекордного зростання тайванського долара… поширився за межі острова», — зазначає видання. Брент Доннеллі з Spectra Markets порівняв співвідношення долара США до тайванського з «канаркою в шахті», вказуючи на зниження попиту на американську валюту в Азії.

Історичний контекст

Луї-Вінсент Гаве з Gavekal Research називає ситуацію «азійською кризою навпаки». Якщо у 1997−1998 роках відплив капіталу призвів до краху валют регіону, то нині Азія накопичила величезні доларові резерви. «Після азійської кризи азійські заощадження… мали тенденцію до перерозподілу в казначейські облігації США. Тепер ця торгівля раптово перестала бути безпрограшною», — пояснив Гаве. Лише в Китаї депозити в доларах сягають $959,8 мільярда.

Причини послаблення долара

Агресивна тарифна політика Дональда Трампа підірвала довіру до долара. Експерти припускають можливість «угоди Мар-а-Лаго» для послаблення американської валюти. «Основною причиною став агресивний підхід президента США Дональда Трампа до мит», — зазначає Reuters. Приплив капіталу до Азії та відмова від долара можуть стати серйозним викликом для фінансової стабільності США.