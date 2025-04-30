Рей Даліо спрогнозував крах світового грошового порядку

Мільярдер і колишній CEO хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо опублікував замітку про тарифну війну. У ній він заявив, що поточний світовий грошовий порядок перебуває на межі краху. Про це пише incrypted.

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Прогноз Даліо

Мільярдер заявив, що деякі люди вважають вплив тарифів на світовий ринок короткочасним фактором і що ефект від нього зійде нанівець у міру укладення нових домовленостей США з іншими країнами.

Але є й протилежна думка: «Однак зараз я чую від великої і зростаючої кількості людей, яким доводиться мати справу з цими проблемами, що вже занадто пізно. Наприклад, багато експортерів та імпортерів кажуть, що їм потрібно значно скоротити свої угоди на американському ринку. Вони визнають, що хоч би що трапилося з тарифами, ці проблеми не зникнуть, і що радикальне скорочення взаємозалежності зі США — це реальність, до якої треба готуватися», — наголосив Даліо.

На думку експерта, незалежно від того, до яких підсумків дійдуть переговори між США і Китаєм, великі контрагенти в цих країнах уже мають шукати альтернативу. При цьому, за словами Даліо, роль США як найбільшого споживача товарів і постачальника боргових зобов’язань більш неспроможна.

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Це продукує роздробленість глобальної економіки. Вона, своєю чергою, може призвести до ослаблення валют і зростання геополітичних ризиків. Саме це Даліо має на увазі під крахом поточного світового грошового порядку.

На думку експерта, це тільки питання часу, коли інші країни почнуть формувати власні торговельні мережі, використовуючи альтернативні валюти. Даліо закликав американську владу до більш спокійних і скоординованих дій для усунення торгових дисбалансів і підвищення самодостатності.

Він вважає за необхідне насамперед вирішити проблему державного боргу США.

Нагадаємо

Введення мит на імпортовані товари президентом Дональдом Трампом призвело до високої волатильності як на криптовалютному, так і на фондовому ринку.

Після цього глава держави ухвалив рішення посилити умови для Китаю, поставивши інші тарифи «на паузу». Зрештою він допустив пом’якшення умов, що, зі свого боку, викликало сплеск активності трейдерів і зростання, зокрема криптоактивів.