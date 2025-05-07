Британія не буде створювати біткоїн-резерв, Чанпен Чжао прогнозує зростання BTC до $1 млн: що нового

Британія не планує створювати стратегічний біткоїн-резерв

Велика Британія не планує наслідувати приклад США і створювати стратегічний біткоїн-резерв. Про це повідомляє Decrypt з посиланням на виступ економічного секретаря казначейства Емми Рейнольдс.

Рейнольдс виступила на конференції Digital Assets Summit від Financial Times, яка проходить 6−7 травня 2025 року в Лондоні.

«Це не підходить для нашого ринку. Ми розуміємо, що це саме те, до чого прагнуть США, але це не наш план», — заявила Рейнольдс, коментуючи плани США щодо створення резерву криптоактивів.

Водночас, за її словами, Велика Британія і США продовжують співпрацювати в інших галузях, включно з криптоактивами. У червні 2025 року відбудеться зустріч робочої групи з регулювання галузі, додала Рейнольдс.

Про це раніше заявила канцлерка казначейства Рейчел Рівз. Нагадаємо, місцева влада представила законопроєкт нормативної бази для криптоактивів наприкінці квітня 2025 року.

Вона також прокоментувала плани уряду щодо нагляду за сферою. За словами Рейнольдс, влада не планує копіювати регламент MiCA, дотримуючись курсу «той самий ризик, ті самі правила».

За словами секретаря казначейства, уряд схиляється до використання підходу, аналогічного тому, який застосовується стосовно традиційних фінансових продуктів.

Водночас деякі аспекти криптосфери регулювати складніше, визнала вона. Це, зокрема, біткоїн і децентралізовані фінанси (DeFi).

У Bitwise попередили про «складне літо» для біткоїна

Крипторинок може зіштовхнутися з труднощами найближчим літом, якщо Конгрес США не просуватиме далі законопроєкти про цифрові активи. Про це заявив інвестиційний директор Bitwise Метт Хоуган у щотижневому зверненні до інвесторів.

«Мій базовий сценарій — більшість криптоактивів цьогоріч досягнуть нових історичних максимумів, а біткоїн перевищить $200 000. Але… Мене часто питають, що може цьому завадити. Відповідь проста: люди. Точніше — політики», — зазначив він.

Хоуган нагадав, що після президентських виборів 2024 року ринок зростав на очікуваннях сприятливих змін у регулюванні. За перші 100 днів адміністрації Трампа:

було створено біткоїн-резерв;

цифрові активи визнано національним пріоритетом;

SEC зупинила майже всі судові справи проти гравців ринку та скасувала правило SAB 121;

головою Комісії став прихильник криптовалют Пол Аткінс;

припинено операцію Choke Point 2.0 щодо блокування доступу компаній до банківських послуг;

венчурного інвестора Девіда Сакса призначено «криптоцарем».

Втім, за словами Хоугана, усі ці зміни — результат ініціатив виконавчої влади, і наступна адміністрація зможе їх скасувати. Щоб закріпити прогрес, потрібні дії з боку Конгресу.

Найближчим кандидатом на такий крок міг стати законопроєкт про стейблкоїни GENIUS Act, який у березні підтримав банківський комітет Сенату. Але минулими вихідними демократи відкликали свої голоси.

Формально причиною стали «недостатні норми боротьби з відмиванням коштів», однак Хоуган вважає, що справа у зниженні рейтингу Дональда Трампа та дискусії про конфлікт інтересів через пов’язані з ним криптопроєкти.

На думку аналітика, GENIUS Act здатен відкрити зрозумілий регуляторний шлях для великих фінансових гравців, але просування документа гальмують політичні інтриги.

«Гадаю, закон усе ж ухвалять. Він надто вигідний — для США, для долара, для бізнесу — щоби його могла серйозно загальмувати залаштункова метушня», — підсумував Хоуган.

Він вважає, що найближчі кілька тижнів будуть вирішальними: якщо Конгрес просуне законопроєкт, «бичачий» тренд на ринку буде не зупинити.

Засновник Binance Чанпен Чжао спрогнозував зростання біткоїна до $1 мільйона

Біткоїн може досягти позначок $500 000 і навіть $1 млн уже в поточному ринковому циклі. Такий прогноз озвучив засновник Binance Чанпен Чжао в інтерв'ю Farokh Radio.

Підприємець вважає, що у 2025 році сукупна капіталізація крипторинку перевищить $5 трлн. Точні терміни досягнення цих показників Чанпен Чжао не назвав.

Це не перший оптимістичний прогноз з його боку. Ще у 2020 році він передбачав зростання біткоїна до $100 000 — і ця мета була досягнута в грудні 2024 року.

Чанпен Чжао також схарактеризував мем-коїни як «спекулятивний шум» і передбачив крах 99,99% з них. Водночас серед перспективних напрямів він виокремив інтеграцію блокчейну з ШІ та розвиток децентралізованої науки (DeSci).

Чжао звернув увагу на різку зміну регуляторного клімату в США з приходом до влади Дональда Трампа.

«За 100 днів ситуація змінилася на 180 градусів», — зазначив він.

Читайте також: Біткоїн зріс до $97 500 на тлі військового конфлікту між Пакистаном та Індією

У Флориді законодавці відклали два законопроєкти про біткоїн-резерв на невизначений термін

У Флориді два законопроєкти, HB 487 і SB 550, які передбачали можливість інвестицій у криптоактиви і створення резерву, було відкладено на невизначений термін. Про це заявили експерти проєкту Bitcoin Laws.

SB 550 був представлений сенатором Джо Грутерсом у лютому 2025 року. Ініціатива дозволила б владі використовувати кошти з різних фондів для інвестицій у криптоактиви, переважно біткоїни.

HB 487, загалом, повторював положення попереднього білля за деякими винятками. Він також був представлений у лютому 2025 року представником Палати представників Вебстером Барнабі.

Обидва активи дозволили б головному скарбнику штату інвестувати до 10% коштів з муніципальних фондів у певні криптоактиви, через похідні продукти або довірених посередників.

На офіційному сайті Сенату штату Флориди зазначається, що HB 487 просунувся далі, отримавши схвалення Підкомітету зі страхування та банківської справи 10 квітня 2025 року. Однак за обома ініціативами поточний статус Відкладено на невизначений термін і знято з розгляду.

Це фактично означає, що Флорида вибула з перегонів штатів зі створення біткоїн-резерву. Найдалі в цьому питанні просунулися Аризона і Нью-Гемпшир.

Однак губернаторка Аризони Кеті Хоббс уже заблокувала один із біллів, зазначивши, що інвестиції в біткоїн занадто ризиковані.

Крім Флориди, від планів зі створення стратегічного біткоїн-резерву відмовилися Оклахома, Монтана, Північна Дакота, Пенсільванія, Південна Дакота і Вайомінг.

У Монтані відповідний законопроєкт відхилили ще наприкінці лютого 2025 року. Його противники зазначили, що ініціатива є спробою проведення невиправданих маніпуляцій із грошима платників податків.