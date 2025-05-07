Біткоїн зріс до $97 500 на тлі військового конфлікту між Пакистаном та Індією

У ніч на 7 травня 2025 року біткоїн зріс вище відмітки $97 500 на тлі військового конфлікту між Пакистаном та Індією, а також новини про переговори США та Китаю щодо торгових мит. Перша криптовалюта торгується поблизу $96 600, пише incrypted.

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Що відомо

Показник домінування теж підскочив, досягнувши в моменті позначки в 65,27%. Зазначимо, на даний час домінування біткоїна на ринку є найбільшим з кінця січня 2021 року.

Зростанням відзначилися і більшість інших криптоактивів із топ-10 за капіталізацією, згідно з CryptoRank. Ethereum закріпився вище $1800, а найбільший ріст показала Cardano (ADA).

На тлі зростання цін на криптоактиви обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на крипторинку також збільшився. Показник склав близько $315 млн за добу, за даними CoinGlass.

Індекс страху і жадібності відзначився зростанням. За добу показник піднявся на чотири пункти — з 49 до 53.

Згідно із даними «Мінфіну», станом на 09:00 вартість першої криптовалюти становить $96, 352.