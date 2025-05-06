Торговельний дефіцит США досяг максимуму на тлі мит Трампа

Торговельний дефіцит США у березні зріс до рекордного рівня, оскільки компанії квапилися імпортувати товари, зокрема фармацевтичну продукцію, на тлі підготовки масштабних тарифів з боку адміністрації Дональда Трампа. Про це свідчать дані Міністерства торгівлі, повідомляє Bloomberg.

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Розрив у торгівлі товарами та послугами зріс на 14% порівняно з попереднім місяцем і склав $140,5 млрд. За оцінками економістів, опитаних Bloomberg, очікувалося, що дефіцит становитиме $137,2 млрд.

Імпорт споживчих товарів зріс рекордними темпами — передусім через найбільше в історії постачання фармацевтичної продукції. Також зросло ввезення виробничого обладнання та автотранспорту.

Різке збільшення дефіциту торговельного балансу в першому кварталі стало ключовою причиною скорочення економіки США вперше з 2022 року.

ВВП у січні-березні знизився на 0,3% у річному обчисленні, а чистий експорт скоротився майже на 5 процентних пунктів — найбільший показник за всю історію спостережень.

Вартість усього імпорту до США підскочила на 4,4% до рекордного рівня, тоді як експорт зріс лише на 0,2%.

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Втім, за оцінками Bloomberg, хвиля імпорту, спричинена спробами випередити введення мит, іде на спад — про це свідчить зниження обсягів контейнерних перевезень із Китаю до США після 16 квітня. У міру скорочення торговельного дефіциту це, ймовірно, підтримає короткострокове відновлення економічного зростання.

Березневий звіт також показав, що дефіцит торгівлі товарами зі США з Ірландією різко зріс — до $29,3 млрд (з урахуванням сезонних коливань).

Американські фармкомпанії, зокрема Eli Lilly & Co. та Pfizer Inc., мають в Ірландії майже два десятки заводів, які постачають продукцію до США. У березні імпорт фармацевтичної продукції до США зріс на 71% і сягнув рекордних $50,4 млрд.

Дефіцит у торгівлі з Канадою скоротився, тоді як розрив із Мексикою залишився поблизу рекордного рівня, зафіксованого в лютому. Торговельний дефіцит із Китаєм зменшився.

З урахуванням інфляції загальний дефіцит США в торгівлі товарами у березні зріс до рекордних $150,9 млрд.