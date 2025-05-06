Ford скасовує прогноз по прибутку через мита Трампа: втрати можуть сягнути $1,5 мільярда

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 травня 2025, 13:37

Ford скасовує прогноз по прибутку через мита Трампа: втрати можуть сягнути $1,5 мільярда

Ford припинив прогнозування прибутку на 2025 рік через невизначеність, спричинену тарифами адміністрації Дональда Трампа, які можуть коштувати компанії $1,5 мільярда. Про це пише Reuters.

Ford припинив прогнозування прибутку на 2025 рік через невизначеність, спричинену тарифами адміністрації Дональда Трампа, які можуть коштувати компанії $1,5 мільярда.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансові наслідки

Мита додадуть $2,5 мільярда до річних витрат компанії, із яких $1,5 мільярда вплинуть на скоригований прибуток до сплати податків і відсотків. Гендиректор Ford Джим Фарлі зазначив, що нові умови вигідні автовиробникам із великою присутністю в США. Для обходу мит Ford транспортує автомобілі з Мексики до Канади, але продовжує імпорт із Китаю, зокрема моделі Lincoln Nautilus.

Результати та прогнози

Фіндиректорка Шеррі Хаус зазначила, що без урахування тарифів Ford може досягти планового прибутку в $7−8,5 мільярда у 2025 році. Проте після оголошення акції компанії впали на 2,3% на позаринкових торгах. У першому кварталі прибуток на акцію знизився до 14 центів (з 49 центів минулого року), чистий прибуток склав $471 мільйон, а виручка впала на 5% до $40,7 мільярда. General Motors також прогнозує втрати до $5 мільярдів через мита.

Проблеми в електросегменті

Ford зазнає значних збитків у сегменті електромобілів і програмного забезпечення — очікується $5,5 мільярда втрат у 2025 році після зупинки розробки платформи FNV4 через затримки та зростання витрат. Загальні втрати цього напряму вже перевищують $10 мільярдів. Натомість комерційна лінійка Ford Pro залишається стабільною з доходом $15,2 мільярда, бензинові авто принесли $21 мільярд, а електросегмент — лише $1,2 мільярда.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами