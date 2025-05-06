Ford скасовує прогноз по прибутку через мита Трампа: втрати можуть сягнути $1,5 мільярда

Ford припинив прогнозування прибутку на 2025 рік через невизначеність, спричинену тарифами адміністрації Дональда Трампа, які можуть коштувати компанії $1,5 мільярда. Про це пише Reuters.

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Фінансові наслідки

Мита додадуть $2,5 мільярда до річних витрат компанії, із яких $1,5 мільярда вплинуть на скоригований прибуток до сплати податків і відсотків. Гендиректор Ford Джим Фарлі зазначив, що нові умови вигідні автовиробникам із великою присутністю в США. Для обходу мит Ford транспортує автомобілі з Мексики до Канади, але продовжує імпорт із Китаю, зокрема моделі Lincoln Nautilus.

Результати та прогнози

Фіндиректорка Шеррі Хаус зазначила, що без урахування тарифів Ford може досягти планового прибутку в $7−8,5 мільярда у 2025 році. Проте після оголошення акції компанії впали на 2,3% на позаринкових торгах. У першому кварталі прибуток на акцію знизився до 14 центів (з 49 центів минулого року), чистий прибуток склав $471 мільйон, а виручка впала на 5% до $40,7 мільярда. General Motors також прогнозує втрати до $5 мільярдів через мита.

Проблеми в електросегменті

Ford зазнає значних збитків у сегменті електромобілів і програмного забезпечення — очікується $5,5 мільярда втрат у 2025 році після зупинки розробки платформи FNV4 через затримки та зростання витрат. Загальні втрати цього напряму вже перевищують $10 мільярдів. Натомість комерційна лінійка Ford Pro залишається стабільною з доходом $15,2 мільярда, бензинові авто принесли $21 мільярд, а електросегмент — лише $1,2 мільярда.