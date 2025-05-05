Європейський Союз планує до 2027 року повністю припинити імпорт російського газу, що стане черговим кроком у розриві енергетичної залежності від росії. Про це повідомляє Bloomberg.
5 травня 2025, 16:15
ЄС хоче повністю заборонити імпорт російського газу до 2027 року
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Плани ЄС
У червні Європейська комісія планує представити пропозицію щодо заборони як трубопровідного, так і зрідженого природного газу з росії. Очікується, що ці обмеження наберуть чинності поступово і завершаться до кінця 2027 року.
Крім того, Єврокомісія має ухвалити заходи, які передбачають припинення залишкового імпорту за чинними довгостроковими контрактами з російськими компаніями.
Читайте також: Імпорт російського зрідженого газу до ЄС зростає: як його замінити
Нагадаємо
У 2023 році Євросоюз імпортував російського газу на суму близько $26 мільярдів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі