ЄС хоче повністю заборонити імпорт російського газу до 2027 року

Європейський Союз планує до 2027 року повністю припинити імпорт російського газу, що стане черговим кроком у розриві енергетичної залежності від росії. Про це повідомляє Bloomberg.

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Плани ЄС

У червні Європейська комісія планує представити пропозицію щодо заборони як трубопровідного, так і зрідженого природного газу з росії. Очікується, що ці обмеження наберуть чинності поступово і завершаться до кінця 2027 року.

Крім того, Єврокомісія має ухвалити заходи, які передбачають припинення залишкового імпорту за чинними довгостроковими контрактами з російськими компаніями.

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Нагадаємо

У 2023 році Євросоюз імпортував російського газу на суму близько $26 мільярдів.