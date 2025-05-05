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5 травня 2025, 9:17

Berkshire Hathaway Баффета оновила рекорд із запасу грошей на рахунках

У першому кварталі 2025 року Berkshire Hathaway Уоррена Баффета наростила розмір грошової подушки до $347,7 млрд, свідчать дані зі звіту за цей період. Це новий рекорд, зазначає Bloomberg. На кінець 2024 року у Berkshire Hathaway на балансі було $334,2 млрд.

У першому кварталі 2025 року Berkshire Hathaway Уоррена Баффета наростила розмір грошової подушки до $347,7 млрд, свідчать дані зі звіту за цей період.

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Портфель Баффета

Зростання обсягу кешу на рахунках свідчить про те, що Баффет не скористався падінням фондового ринку в першому кварталі для інвестицій, пише CNBC.

Більше того, Berkshire Hathaway була нетто-продавцем на ринку акцій десятий квартал поспіль — різниця між продажами та покупками сягнула $1,5 млрд.

Чистий прибуток, який складається з операційного прибутку та прибутку за угодами на фондовому ринку, знизився на 64% до $4,6 млрд проти $12,7 млрд роком раніше.

Згідно зі звітністю, конгломерат зазнав збитків у розмірі близько $713 млн через курсову переоцінку на тлі падіння долара до світових валют. У січні-березні 2025 року індекс долара (DXY) знизився на 4%.

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У першому кварталі збитки від угод на фондовому ринку становили $5,04 млрд проти прибутку $1,48 млрд роком раніше. В той же час, Berkshire Hathaway не раз вказувала, що цей показник відображає в тому числі результат за відкритими позиціями, за якими фактичний прибуток або збиток не були зафіксовані. Тому дані щодо чистого прибутку за квартал, за твердженням компанії, зазвичай не мають сенсу і можуть вводити інвесторів, які не розуміються на правилах фінансової звітності, в оману.

Важливим маркером стану Berkshire Hathaway є операційний прибуток, оскільки, крім інвестиційного портфеля, конгломерат управляє виробничими підприємствами, а також компаніями у сфері страхування, комунальних послуг, енергетики та залізничних перевезень. За підсумками першого кварталу 2025 року операційний прибуток тут знизився на 14,1%, до $9,6 млрд проти $11,2 млрд роком раніше.

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Як пише CNBC, значна частина цього спаду була зумовлена скороченням прибутку від страхової діяльності одразу на 48,6%, до $1,34 млрд. Berkshire заявила, що лісові пожежі у Південній Каліфорнії призвели до збитків у розмірі $1,1 млрд у першому кварталі.

У першому кварталі 2025 року найбільшу частку в інвестиційному портфелі Bershire Hathaway, як і раніше, займали наступні п'ять компаній:

  • American Express;
  • Apple;
  • Bank of America;
  • Coca-Cola;
  • Chevron.

Але їхня частка в портфелі скоротилася з 71% на кінець 2024 року до 69% до кінця березня. За підсумками минулого кварталу вага топ-5 компаній у портфелі також знизилася — з 79% до 71%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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