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4 травня 2025, 16:40

Баффет критикує торгову політику Трампа та застерігає від використання тарифів як зброї

Воррен Баффет виступив із серйозним попередженням про небезпеки протекціонізму, стверджуючи, що торгівля не повинна використовуватися як політична зброя, і називаючи тарифи «актом війни», що може призвести до руйнівних наслідків.

Воррен Баффет виступив із серйозним попередженням про небезпеки протекціонізму, стверджуючи, що торгівля не повинна використовуватися як політична зброя, і називаючи тарифи «актом війни», що може призвести до руйнівних наслідків.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини«Торгівельні тарифи — це акт війни… Торгівля не повинна бути зброєю», — заявив голова Berkshire Hathaway на щорічних зборах акціонерів Berkshire Hathaway.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Торгівельні тарифи — це акт війни… Торгівля не повинна бути зброєю», — заявив голова Berkshire Hathaway на щорічних зборах акціонерів Berkshire Hathaway. Його коментарі прозвучали на тлі стурбованості з приводу загострення торгової напруженості США.

Баффет, давно відомий своїм оптимізмом щодо американської економіки, підкреслив, що хоча США виграли від вільної торгівлі, перетворення її на зброю може бути контрпродуктивним. «Торгівля може бути актом війни, і [тарифи] призводили до поганих наслідків», — додав він.

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Адміністрація Трампа займається масштабним переглядом своєї торгової політики, при цьому президент запроваджує широкомасштабні тарифи на широкий спектр імпортних товарів.

Ці кроки викликали заходи у відповідь з боку основних торгових партнерів, спровокували волатильність на світових ринках і посилили побоювання щодо довгострокового впливу на глобальні ланцюжки поставок та інфляцію.

Баффет підкреслив переваги глобального процвітання, заявивши: «Чим більш квітучим стає решта світу, тим краще і безпечніше для нас [в Америці]».

Він також застеріг від ізоляційної торгової політики, припускаючи, що відчуження світової спільноти може мати серйозні довгострокові наслідки для Сполучених Штатів.

«На мій погляд, це велика помилка, коли у вас 7,5 мільярда людей, які не дуже добре до вас ставляться, і 300 мільйонів говорять, як добре у нас справи», — сказав Баффет. «Я не думаю, що це правильно чи мудро».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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