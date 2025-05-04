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4 травня 2025, 9:52

У США набули чинності 25-відсоткові мита на автозапчастини

У США набули чинності оголошені місяць тому президентом країни Дональдом Трампом мита на певні імпортні автозапчастини: з опівночі суботи, 3 травня, за місцевим часом на них діє додаткове мито в розмірі 25 відсотків. Мита на готові імпортні автомобілі набули чинності ще на початку квітня, пише DW.

У США набули чинності оголошені місяць тому президентом країни Дональдом Трампом мита на певні імпортні автозапчастини: з опівночі суботи, 3 травня, за місцевим часом на них діє додаткове мито в розмірі 25 відсотків.
Фото: depositphotos

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Згідно з раніше озвученою заявою президента США, на відшкодування частини запроваджених мит можуть розраховувати тільки виробники, які здійснюють остаточне складання своїх автомобілів на території Сполучених Штатів.

Крім того, на автозапчастини не стягуватимуться додаткові мита на алюміній і сталь, запроваджені Трампом раніше, що має допомогти уникнути подвійного оподаткування. Про ці винятки глава Білого дому оголосив кілька днів тому, відреагувавши тим самим на скарги представників галузі. Однак це стане допомогою тільки на «короткий перехідний період», уточнив Трамп.

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Очікування «ефекту доміно»

Оскільки збірка близько половини автомобілів, що продаються в США, відбувається за межами країни, зокрема в Мексиці, представники галузі неодноразово попереджали про серйозні негативні наслідки дій адміністрації Трампа.

Так, минулого тижня автовиробники закликали Трампа не запроваджувати 25-відсоткові мита на імпортні запчастини, оскільки, на їхню думку, це порушить поставки і викличе «ефект доміно», який призведе до скорочення продажів автомобілів і значного підвищення цін на них.

Крім того, як зазначає агентство dpa, плутанина виникла після нових заяв Білого дому щодо правил стосовно автозапчастин з Канади та Мексики, на які до запровадження додаткових мит діяли певні винятки.

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За актуальними митними даними, ці автозапчастини звільняються від 25-відсоткових мит, але «за певних умов», пише агентство.

Джерело: Мінфін
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