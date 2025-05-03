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3 травня 2025, 15:33

Менше, ніж у Трампа: Очільник Укрпошти Смілянський назвав свою зарплату

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський розкрив деталі своєї заробітної плати за 2024 рік, наголосивши, що є податковим резидентом США і, крім українських податків, сплачує податки й до американського бюджету. Про це він написав в телеграм-каналі.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський розкрив деталі своєї заробітної плати за 2024 рік, наголосивши, що є податковим резидентом США і, крім українських податків, сплачує податки й до американського бюджету.

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Скільки заробляє СЕО Укрпошти

Смілянський зазначив, що за минулий рік отримав 11,7 мільйона гривень до оподаткування (включно з доплатою за роботу з державною таємницею), що в середньому становило 970 тисяч гривень на місяць.

За його словами, премій, які передбачені контрактом, він не отримував з 2022 року за власною ініціативою.

З цієї суми 2,4 мільйона гривень Смілянський сплатив як податки в Україні, ще близько 2,1 мільйона гривень — до бюджету США, де він зареєстрований як податковий резидент. За словами Смілянського, ці кошти пішли до федерального бюджету, з якого виділялася військова допомога Україні.

Після сплати податків чистий річний дохід Смілянського склав 6,9 мільйона гривень, або приблизно $167 тисяч, що відповідає $13 900 на місяць. Для порівняння, Смілянський навів зарплату президента США — $400 тисяч на рік.

Заробітна плата рядових працівників Укрпошти

За словами Смілянського, середня зарплатня рядових працівників «Укрпошти» також зросла.

«За час моєї каденції середня зарплата виробничого персоналу — листонош, водіїв, операторів — зросла … до 15 728 гривень у 2024-му», — наголосив Смілянський.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
financialGenius
financialGenius
3 травня 2025, 16:40
#
Интересно как он может быть налоговым резидентом США не имея гражданства сша , если он живет в Украине … скорей всего на 99% уверен что он обладает гражданством США. Даже если была гринка и он покинул США , то уже не налоговый резидент …
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0
virusolog
virusolog
3 травня 2025, 18:08
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Он гражданин как Украины, так и США. Он это говорил в интервью.
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0
financialGenius
financialGenius
3 травня 2025, 18:20
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Во-первых в новости нет ни слова про гражданство, а про уплату налогов , так как он налоговый резидент сша , во-вторых , уже можно в Украине иметь гражданство другой страны ?
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0
agsmith15
agsmith15
3 травня 2025, 17:14
#
Лучше бы уже Трампа взяли на пол ставки. Он там мемкоины какие-то запускает на млрд долларов, уже б в метавселенной жили.
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0
sacha2222
sacha2222
3 травня 2025, 17:40
#
Смілянський листоноша, а Трамп президент великої, та могутньої країни.
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+39
Mini Mi
Mini Mi
3 травня 2025, 17:42
#
Неплохая премия за то что предприятие, которым ты руководишь убыточное
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