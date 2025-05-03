Менше, ніж у Трампа: Очільник Укрпошти Смілянський назвав свою зарплату

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський розкрив деталі своєї заробітної плати за 2024 рік, наголосивши, що є податковим резидентом США і, крім українських податків, сплачує податки й до американського бюджету. Про це він написав в телеграм-каналі.

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Скільки заробляє СЕО Укрпошти

Смілянський зазначив, що за минулий рік отримав 11,7 мільйона гривень до оподаткування (включно з доплатою за роботу з державною таємницею), що в середньому становило 970 тисяч гривень на місяць.

За його словами, премій, які передбачені контрактом, він не отримував з 2022 року за власною ініціативою.

З цієї суми 2,4 мільйона гривень Смілянський сплатив як податки в Україні, ще близько 2,1 мільйона гривень — до бюджету США, де він зареєстрований як податковий резидент. За словами Смілянського, ці кошти пішли до федерального бюджету, з якого виділялася військова допомога Україні.

Після сплати податків чистий річний дохід Смілянського склав 6,9 мільйона гривень, або приблизно $167 тисяч, що відповідає $13 900 на місяць. Для порівняння, Смілянський навів зарплату президента США — $400 тисяч на рік.

Заробітна плата рядових працівників Укрпошти

За словами Смілянського, середня зарплатня рядових працівників «Укрпошти» також зросла.

«За час моєї каденції середня зарплата виробничого персоналу — листонош, водіїв, операторів — зросла … до 15 728 гривень у 2024-му», — наголосив Смілянський.​