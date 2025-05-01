Біткоїн за місяць зріс на 14%, FIFA запустить власний блокчейн для NFT: що нового на крипторинку

Біткоїн за місяць зріс на 14%, Ethereum — впав на 1,5%

Біткоїн закрив квітень 2025 року з приростом у 14,08% після двох місяців негативної динаміки. Ethereum, зі свого боку, продовжує падати. У квітні його вартість знизилася на 1,56%. Про це свідчать дані CoinGlass.

Для першої криптовалюти цей місяць переважно «зелений». Актив закрив квітень із приростом увосьме.

У квітні біткоїн відзначився позитивною динамікою ближче до кінця місяця. Це виражається як у зростанні курсу, так і в припливі капіталу в спотові ETF на базі першої криптовалюти.

Так, зокрема, в період з 21 по 25 квітня в секторі було зафіксовано найбільше тижневе надходження коштів з листопада 2024 року.

Глава відділу стратегії Coinbase Institutional Джон Д’Агостіно вважає, що зростання біткоїна загалом, а також приплив капіталу в ETF на базі активу зумовлені переважно інтересом до фондів з боку інституціоналів.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $95 175.

Ethereum продовжує падати п’ятий місяць поспіль. При цьому квітень найчастіше актив закривав із приростом.

Зараз Ethereum торгується на рівні $1 815.

Британія представила проєкт законодавства для крипторинку

Уряд Великої Британії оприлюднив проєкт правил регулювання криптовалютної індустрії, зокрема біржових майданчиків та емітентів стейблкоїнів.

Новий законопроєкт базується на акті про фінансові ринки 2023 року, що розширив повноваження казначейства. Документ має встановити чіткі вимоги до допуску активів на ринок та розкриття інформації.

Міністр фінансів Рейчел Рівз наголосила, що ініціатива спрямована на залучення інвестицій та розвиток цифрового сектору, а також передбачає співпрацю зі США для забезпечення відповідального зростання криптоіндустрії.

Консультації триватимуть до 25 травня, після чого влада представить додаткові правила щодо ринкових зловживань та стандартів прозорості.

Юристи позитивно оцінили проєкт. Вони назвали його «простим і зрозумілим». Детальні інструкції для компаній з’являться пізніше, повідомляє Reuters.

FIFA запустить власний блокчейн для NFT

Міжнародна футбольна федерація (FIFA) оголосила про оновлення своєї NFT-платформи FIFA Collect. Вона повністю мігрує з мережі Algorand на нову, розроблену FIFA, EVM-сумісну блокчейн-інфраструктуру, що отримала назву FIFA Blockchain.

«Це оновлення забезпечить кращу продуктивність, масштабованість та створить фундамент для нових функцій і взаємодій з фанатами», — йдеться у повідомленні.

Міграція розпочнеться не раніше ніж 20 травня 2025 року, а користувачів завчасно проінформують щодо точної дати запуску та необхідних дій.

Зміни для користувачів включатимуть:

автоматичне перенесення існуючих цифрових колекційних предметів (NFT), які користувачі вже придбали, на нову блокчейн-платформу;

відсутність комісій чи оплат за міграцію;

надсилання інструкцій ближче до старту процесу, хоча міграція облікових записів та активів не потребує негайних дій;

незмінність активного статусу на новій платформі всіх перерахованих на продаж NFT, якщо користувач самостійно їх не зніме з лістингу до дати міграції.

«Нова мережа дозволить інтеграцію з MetaMask та іншими EVM-гаманцями через WalletConnect, тоді як підтримка Algorand-гаманців, як-от Pera і Defly, буде припинена», — йдеться у зверненні FIFA.

Якщо ж користувач вивів свої колекційні предмети з FIFA Collect, їх необхідно повторно імпортувати до 20 травня, інакше вони не будуть автоматично перенесені. Після цієї дати імпорт стане можливим лише через звернення до служби підтримки з додатковою верифікацією.

«Це стратегічний крок у напрямку Web3, який дозволяє FIFA краще контролювати цифровий контент і пропонувати фанатам більш динамічний досвід», — заявили у FIFA.

У період міграції платформа FIFA Collect буде тимчасово недоступна приблизно на 12 годин.

У Мінфіні США прогнозують зростання капіталізації стейблкоїнів до $2 трильйонів до 2028 року

З урахуванням поточних ринкових умов капіталізація стейблкоїнів може досягти $2 трлн до 2028 року. Про це свідчать дані звіту Казначейства США, опублікованого 30 квітня 2025 року.

За даними DeFiLlama, загальна капіталізація стейблкоїнів зараз становить $241,9 млрд.

Згідно зі звітом, доларові стейблкоїни домінують у секторі. На них припадає близько 99% від усього показника капіталізації. Це, на думку Казначейства, є причиною підвищеної уваги до формування нормативної бази для сегмента в США.

Стейблкоїни загалом у звіті фігурують як «готівка ончейн» і новий платіжний механізм. При цьому токенізовані фонди грошового ринку (MMF) виступають для них альтернативою, оскільки передбачають вбудований механізм дохідності.

Ця конкуренція може посилитися в найближчій перспективі, оскільки один із законопроєктів з регулювання стейблкоїнів у США — GENIUS — передбачає заборону на відрахування власникам у вигляді частини комісій або пасивного доходу.

Також у звіті зазначено певні переваги використання стейблкоїнів для фінансових інституцій, а саме:

миттєві транші грошових коштів і забезпечення;

цілодобові транскордонні та кросвалютні платежі;

миттєві розрахунки за цифровими цінними паперами;

внутрішньоденні відсотки за депозитами та нарахування за овердрафтами.

Ключовими ж драйверами можливого зростання сектору до позначки в $2 трлн у Мінфіні вважають інтеграцію стейблкоїнів у платіжні системи, прийняття великими фінансовими інститутами та регуляторну ясність.

Серед інших наслідків подальшого зростання сегмента у відомстві відзначили зростання попиту на короткострокові облігації Казначейства (T-bills).

Компанії-емітенти стейблкоїнів уже є найбільшими корпоративними покупцями цих цінних паперів, а схвалення GENIUS, який, зокрема, містить вимоги до певної частки цих деривативів у забезпеченні, тільки посилить цю тенденцію, заявили в Мінфіні США.

Крім GENIUS, американські законодавці розглядають ще один законопроєкт про стейблкоїни — STABLE. На думку експертів, підсумковий документ, який надішлють на підпис президенту США Дональду Трампу, імовірно, міститиме положення обох ініціатив.