Угода між урядами США та України «про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови» лишає не деталізованими низку важливих положень двосторонньої співпраці і фіксує передусім базові, політичні параметри. Про це свідчить підписаний у Вашингтоні документ, з яким ознайомилася «Європейська правда».
Угода про надра стосується 57 мінералів, в ній ідеться про військову допомогу США — ЄП
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Деталі
Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем'єр Денис Шмигаль.
Так, в угоді дійсно детально описані гарантії того, що вона не буде суперечити угодам України з ЄС та прагненню України до вступу, а у разі появи такої суперечності у вступній угоді з Євросоюзом — положення угоди з США мають бути переглянуті.
Важливо, що документ не підпорядковує Україну американській правовій системі - суперечки вирішуються паритетно, на засадах консультацій.
Також немає «права першої руки» для компаній з США в отриманні ліцензій на видобуток мінеральних ресурсів в Україні, однак американські компанії повинні мати доступ до аукціонів або переговорів з купівлі таких мінералів на умовах, не гірших за інших покупців.
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В угоді прописаний перелік корисних копалин, видобутку яких вона стосується. Йдеться про український видобуток алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природного газу, причому йдеться лише про нові родовища, ліцензії на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності. Цей перелік може бути розширений лише за згодою сторін.
Угода не регулює видобуток та доходи від видобутку інших копалин. Також вона не стосується доходів від української інфраструктури, як початково пропонували США.
Україна інвестує у спільний фонд доходи від продажу ліцензій та рентні платежі від видобутку цих копалин, але має право перераховувати туди кошти.
Внеском США будуть, зокрема, нові постачання зброї для ЗСУ. «Якщо […уряд США] надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги», йдеться в угоді.
Утім, деякі заявлені прем'єром норми не описані в угоді. Так, у ній немає згадки про принципи управління фондом, а також про зобов’язання США не забирати з фонду доходи протягом 10 років, а реінвестувати 100% коштів у відбудову України. Ці позиції мають бути прописані у наступній угоді, текст якої готується.
Коментарі - 14
⭕️США роблять внесок у фонд: це можуть бути і гроші, і допомога (наприклад, ППО).
⭕️Україна вкладає частину доходів від нових родовищ.
⭕️Разом вирішують, у які проєкти вкладати і важливо (!) — лише в Україні. Це може бути видобуток, інфраструктура, нафта і газ.
⭕️Перші 10 років прибутки не діляться (!) — усе піде на відбудову України.
⭕️Це не просто фінансова угода. США таким чином визнають внесок України у глобальну безпеку (відмова від ядерної зброї), обіцяють підтримку і фіксують довгострокову співпрацю.
⭕️І найважливіше: нам заявляли, що ми маємо віддати $500 млрд, а в результаті — Україна не винна взагалі нічого.
Самый главный пункт этого соглашения
Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.
Донкіхоти мобілізовані. Їхня мета — перемогти млини. Ті давно вбудовані у міжнародні енергомережі.
ЗМІ трубять: «Курс біткоїну залежить від поривів вітру!»
Вітряки пручаються.
Так, штати також вже неодноразово доводили що вони ненадійний партнер — але це мабуть можна сказати і про будь-яку європейську або іншу країну.
Питання про суть домовленностей: віддати зброю в обмін на обіцянки — оце пік дебілізму нашої влади був.
У США 72 сенатори підтримують законопроєкт, який передбачає «руйнівні» нові санкції проти Росії та запровадження тарифів проти країн, які купують її нафту, газ та інші ключові товари. Ці обмеження можуть бути запроваджені, якщо президент Р Ф Володимир Путін не розпочне серйозних переговорів про завершення війни в Україні.
Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє Bloomberg.
Згідно з проєктом закону, санкції передбачають запровадження 500% тарифу на імпорт з країн, що купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Інші заходи заборонятимуть громадянам США купувати російський державний борг.
«Мета — допомогти президентові (США — ред.)», — заявив Грем.
«Він (Трамп) говорив про своє розчарування. Я хочу, щоб війна завершилася шляхом переговорів — гідно й справедливо. Я вважаю, що Трамп — найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції демонструють позицію Сенату: ми вбачаємо головного винуватця у Росії», — висловився сенатор.
Грем наголосив, що Путін «зробить величезну помилку, якщо намагатиметься перехитрити Трампа, тому цей законопроєкт — це інструмент у скриньці Трампа».
«Коли президент Трамп вирішить, що настав глухий кут, тоді й очікуйте дій», — зауважив сенатор.
За словами Грема, Путін зрештою буде змушений обирати між переговорами з Трампом про завершення війни та повним «знищенням» російської економіки.
Нагадаємо, після атак Росії по Україні Трамп припустив, що Путін, можливо, не хоче зупиняти війну і просто обманює президента США. Очільник Білого дому допустив можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії. А напередодні уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що американські партнери готують нові санкції проти РФ: збирають інформацію щодо механізмів протидії діяльності «тіньового флоту» та ОПК.