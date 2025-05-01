У ЄС підтвердили, що не продовжать «торговельний безвіз» з Україною

Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України (так званий «торговельний безвіз»), який діє до 5 червня, але забезпечить плавний перехід до нової схеми, де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС. Про це на брифінгу 30 квітня в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл, передає «Європейська правда».

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Деталі

Гілл наголосив, що автономні торговельні заходи, які знімають більшість бар'єрів для українського експорту до Євросоюзу, не будуть повністю скасовані: усі деталі лібералізації торгівлі між Україною та ЄС будуть зафіксовані в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю (ГВЗВТ).

«Ми маємо намір забезпечити плавний перехід до нового режиму, де всі торговельні домовленості будуть закріплені в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю, яку ми маємо з Україною», — заявив Олоф Гілл.

«Таким чином, ми маємо намір здійснити перехід, який дозволить дії АТЗ закінчитися, після чого всі деталі лібералізації будуть запрограмовані в ГВЗВТ», — уточнив він.

Речник Єврокомісії заявив, що «не може сказати, коли цей процес розпочнеться».

«Але це станеться незабаром і відбуватиметься у структурований спосіб, щоб не залишалося місця для сумнівів», — підкреслив він.

«Ми збираємося забезпечити, щоб не було потреби у відкаті назад. Ми запровадимо процес, щоб після закінчення терміну дії АТЗ спосіб, у який ми торгуємо з Україною на двосторонній основі, був повністю інтегрований у нашу ГВЗВТ», — підсумував Олоф Гілл.

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Нагадаємо

Уряд України спільно з Єврокомісією працює над тим, аби уникнути повернення до режиму торгівлі, який діяв до 2022 року.

На початку квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав ЄС продовжити «торговельний безвіз» до кінця 2025 року.

13 травня 2024 року Рада ЄС після тривалого та напруженого переговорного процесу схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік — до 5 червня 2025 року.