В Україні поліція арештувала майно рф майже на 20 мільярдів

Нацполіція України продовжує виявляти та арештовувати активи, пов’язані з російським капіталом, передаючи їх у державне управління. Загальна сума арештованого майна вже перевищила 20 млрд грн. Про це розповів перший заступник голови Національної поліції України — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Слідчі поліції продовжують встановлювати активи, так чи інакше пов’язані з рф. З початку повномасштабного вторгнення ми арештували більше сотні об'єктів — це родовища, заводи, офісні центри та інші активи», — зазначив Цуцкірідзе.

За його словами, понад 17 мільярдів арештованих активів вже передали в управління державного Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Отримані від реалізації цих активів кошти надходять у державний бюджет та спрямовуються на потреби Збройних Сил України і відновлення об'єктів критичної інфраструктури, зруйнованих внаслідок бойових дій.

Цуцкірідзе заявив, що окрему увагу поліція приділяє документуванню спроб виведення активів за кордон.

«Поліція у взаємодії з Офісом Генерального прокурора робить усе необхідне, аби жоден актив, який належить або був пов’язаний із російським бізнесом, не залишався в тіні. Жодна гривня не має працювати на економіку держави-агресора», — підкреслив він.