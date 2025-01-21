До «Клубу білого бізнесу» потрапили компанії, повʼязані з підсанкційними особами

Майже 8 тисяч компаній наразі знаходяться у «Клубі білого бізнесу» за даними Державної податкової служби України. Це бізнеси, що відповідають стандартам прозорого ведення бізнесу в Україні. Проте до клубу потрапили компанії, що мають зв'язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях з переліку на початок повномасштабної були власники з рф. Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

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«Клуб білого бізнесу»

7 997 компаній потрапили до Клубу білого бізнесу. Це підприємства, що повинні демонструвати відкритість, сумлінно сплачувати податки, подавати звітність та не мати зв’язків із росією.

Проте на момент початку повномасштабного вторгнення у 24 компаній з клубу були російські власники. Наразі в жодному з цих бізнесів офіційно немає російського сліду.

Опендатабот проаналізував компанії, що потрапили до довіреного переліку ДПС, та виявив серед них представників, пов'язаних з підсанкційними особами спільним бізнесом. Так, дві компанії належать до групи братів Козак, власники якої мають звʼязок з групою Віктора Медведчука.

Також у списку є бізнеси, що мають звʼязок з корпорацією Алеф, якою володіє підсанкційний Вадим Єрмолаєв, та Burisma Group, власник якої знаходиться у Реєстрі корупціонерів тощо.

Вже після того, як було опубліковано перелік, санкції було накладено на Юрія Бойко — два бізнеси з його групи також серед білих бізнесів.

Доходи компаній з «Клубу білого бізнесу»

42% компаній з Клубу білого бізнесу заробляють від 10 до 100 мільйонів гривень на рік — це 3,3 тисячі бізнесів. Ще 177 компаній можуть похвалитися доходом понад 1 мільярд гривень (2,2%). Ще 208 учасників Клубу не подали звітність до Держстату за 2023 рік, відповідно, оцінити їх фінансові показники наразі неможливо.

Майже чверть представників білого бізнесу зосереджено у столиці — 1 927 компаній. Ще 10% або 794 компанії зареєстровані на Дніпропетровщині. Замикає трійку Київщина — 594 компанії або 7%.

16% або 1 275 компаній з білого списку працюють у сфері оптової торгівлі. На другому місці сільське господарство — 1 120 бізнесів (14%). Нерухомістю займаються 675 компаній (8,4%), а обслуговуванням будинків та територій — 359 компаній (4,5%). Медична галузь замикає п’ятірку — 312 компаній (3,9%).