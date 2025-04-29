Білий Дім звинуватив Amazon у зраді через відображення тарифів під товарами

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 квітня 2025, 17:55

Білий Дім звинуватив Amazon у зраді через відображення тарифів під товарами

Білий дім розкритикував Amazon за те, що компанія хоче відображати тарифи Дональда Трампа поруч із ціною товарів на своєму сайті. В адміністрації Трампа зазначили, що це «ворожий хід», передає CNBC. На цьому тлі акції Amazon впали на 2%, але згодом почали відновлення.

Білий дім розкритикував Amazon за те, що компанія хоче відображати тарифи Дональда Трампа поруч із ціною товарів на своєму сайті.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

У вівторок Amazon повідомив, що буде показувати під кожним товаром скільки американцям доведеться переплачувати через тарифи Трампа.

Прессекретарка Білого Дому, Керолйан Левіт зазначила, що адміністрація розглядає це як політичну провокацію.

Реакція Трампа

Репортер на брифінгу запитав у Левіт й міністра фінансів Скотта Бессента, чи згодні вони з тим, що крок Amazon є «доказом того, що саме американський споживач, а не Китай, має платити за цю політику».

Втім, відповіді не прозвучало. Левіт лише сказала, що передає реакцію Дональда Трампа на рішення Amazon.

До теми: Американці відчувають вплив тарифів Трампа: ціни на Temu подвоїлися

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+28
Mini Mi
Mini Mi
29 квітня 2025, 18:41
#
Ну так логично. Вместо того чтобы принимать в свою сторону хейт от американских домохозяек Амазон сразу показыает к кому у них могут быть претензии.
+
0
neverice
neverice
29 квітня 2025, 19:19
#
Амазону +1 в карму. Дуже правильне рішення в сучасному світі брехні, популізму та маніпуляцій.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає MarinaSo и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами