Білий Дім звинуватив Amazon у зраді через відображення тарифів під товарами

Білий дім розкритикував Amazon за те, що компанія хоче відображати тарифи Дональда Трампа поруч із ціною товарів на своєму сайті. В адміністрації Трампа зазначили, що це «ворожий хід», передає CNBC. На цьому тлі акції Amazon впали на 2%, але згодом почали відновлення.

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Що відомо

У вівторок Amazon повідомив, що буде показувати під кожним товаром скільки американцям доведеться переплачувати через тарифи Трампа.

Прессекретарка Білого Дому, Керолйан Левіт зазначила, що адміністрація розглядає це як політичну провокацію.

Реакція Трампа

Репортер на брифінгу запитав у Левіт й міністра фінансів Скотта Бессента, чи згодні вони з тим, що крок Amazon є «доказом того, що саме американський споживач, а не Китай, має платити за цю політику».

Втім, відповіді не прозвучало. Левіт лише сказала, що передає реакцію Дональда Трампа на рішення Amazon.

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