Моделі OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу — Гетманцев

350 моделей Onlyfans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 млн грн доходу. Сплачено 59,0 млн грн ПДФО та військового збору. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Гроші для України

«Це дуже важливі гроші для країни у війну і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок в перемогу. Факт, що дівчата не сплатили податок своєчасно не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено. Правоохоронці такий підхід розділяють. Надалі — не робіть помилок», — написав Гетманцев.

Читайте: Кількість українських акаунтів OnlyFans зростає втричі щороку. Гетманцев закликає сплачувати податки

Окрім того, голова Податкового комітету прокоментував переслідування за ст. 301 КК.

«Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою „морально засуджує“, а іншою бере гроші на армію, або коли творців контенту переслідують його користувачі, треба завершувати. Чесність стосовно самих себе — те, чого нам сьогодні дуже не вистачає. Буду наполягати на включенні законопроєкту колег про декриміналізацію ст. 301 у ПД ВР», — підсумував Гетманцев.

Читайте: Контент-мейкер на OnlyFans сплатила в бюджет понад 13,2 млн грн — Гетманцев