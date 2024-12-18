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18 грудня 2024, 11:34

Моделі OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу — Гетманцев

350 моделей Onlyfans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 млн грн доходу. Сплачено 59,0 млн грн ПДФО та військового збору. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

350 моделей Onlyfans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 млн грн доходу.
Фото: depositphotos

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Гроші для України

«Це дуже важливі гроші для країни у війну і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок в перемогу. Факт, що дівчата не сплатили податок своєчасно не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено. Правоохоронці такий підхід розділяють. Надалі — не робіть помилок», — написав Гетманцев.

Читайте: Кількість українських акаунтів OnlyFans зростає втричі щороку. Гетманцев закликає сплачувати податки

Окрім того, голова Податкового комітету прокоментував переслідування за ст. 301 КК.

«Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою „морально засуджує“, а іншою бере гроші на армію, або коли творців контенту переслідують його користувачі, треба завершувати. Чесність стосовно самих себе — те, чого нам сьогодні дуже не вистачає. Буду наполягати на включенні законопроєкту колег про декриміналізацію ст. 301 у ПД ВР», — підсумував Гетманцев.

Читайте: Контент-мейкер на OnlyFans сплатила в бюджет понад 13,2 млн грн — Гетманцев

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+45
nitrolog
nitrolog
18 грудня 2024, 12:05
#
Гарна стаття експорту, на рівні з айті буде, вагіна може приносити додаткову користь))
а якщо серйозно, ну це ж столітня мудрість «Хочеш контролювати заборонене — легалізуй»
+
+45
Riojas
Riojas
18 грудня 2024, 12:55
#
Просто смешно это запрещать. Особенно когда наши силовики делают контрольные закупки.
+
+15
invaderzim8
invaderzim8
18 грудня 2024, 14:06
#
Раньше мозгами страна зарабатывала, а теперь только куртизанками
+
0
Kanarej
Kanarej
18 грудня 2024, 16:27
#
Вопрос, только, какими мозгами страна раньше зарабатывала, и когда это было? :)
Но вообще-то мозгами намного больше, чем куртизанками — экспорт ИТ услуг на сегодня около 11% всего экспорта страны.
+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
18 грудня 2024, 14:12
#
Якщо ще офіційно ескорт послуги запустити — то взагалі, но стяття доходів в Бюджеті буде.
+
0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
18 грудня 2024, 14:33
#
Гетьманцев наверное просто бесится, что не может на онлифанс как женщины зарабатывать :) :-)
Вот и пытается стрясти налоги с моделей.
Хотя они могут просто уехать в другую страну и всё, никакое украинское законодательство их там не достанет…
+
0
Kanarej
Kanarej
18 грудня 2024, 16:28
#
«общество одной рукой „морально осуждает“, а другой берет деньги на армию», а третьей — полиция шьет дела, так как на сегодня это все еще уголовная статья. Не забываем, что мы живем в постУССР.
О «контрольных закупках» у женщин легкого поведения, проводимых представителями полиции — я вообще молчу, так как это полная жесть. Как и о том что эта вся сфера исторически всегда контролировалась и крышевалась представителями наших правоохранительных органов.
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