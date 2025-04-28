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28 квітня 2025, 8:48

Прибуток Revolut перевищив 1 млрд фунтів завдяки буму криптовалютної торгівлі

Revolut більш ніж подвоїв прибуток у 2024 році, вперше перевищивши позначку 1 млрд фунтів до оподаткування. Як випливає з річного звіту компанії, виручка збільшилася на 72%, до 3,1 млрд фунтів, а чистий прибуток досяг 790 млн фунтів, що відповідає рентабельності 26% — проти 19% роком раніше.

Revolut більш ніж подвоїв прибуток у 2024 році, вперше перевищивши позначку 1 млрд фунтів до оподаткування.
Фото: depositphotos

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Деталі

За словами засновника та CEO компанії Ніка Сторонського, 2024-й став «знаковим роком» для Revolut.

Обсяг трансакцій у 2024 році зріс на 52%, наблизившись до 1 трлн фунтів, а кількість активних користувачів Revolut Business збільшилася на 56% рік до року. Зараз бізнес-напрямок приносить компанії близько 15% виторгу 463 млн фунтів).

Доходи від карткових операцій збільшилися на 43% — до $887 млн (694 млн фунтів), а доходи від операцій з валютою (FX) додали 58%, досягнувши $540 млн (422 млн фунтів). Виторг від підписок зріс на 74%, до $541 млн (423 млн фунтів).

Успіх компанії частково забезпечений сплеском інтересу до криптовалют. Виручка в блоці управління капіталом (що включає торгівлю акціями та цифровими активами) зросла майже вчетверо, до 506 млн фунтів. Це перший випадок із 2021 року, коли криптопідрозділ вийшов у стійкий прибуток, зазначає Financial Times.

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Зростання було підтримане запуском власної криптобіржі Revolut X та відновленням інтересу роздрібних інвесторів до цифрових активів. Усього виручка у цьому сегменті зросла на 298%.

Незважаючи на рекордні показники, Revolut, як і раніше, стикається з серйозним викликом: переконати мільйони клієнтів використовувати програму як основний банківський інструмент.

Як підкреслює FT, досягнення критичної маси за вкладами є ключем до масштабування кредитних продуктів та конкуренції з найбільшими роздрібними банками. На кінець року портфель виданих позик склав 979 млн фунтів, включаючи кредити за картками та програми BNPL. Отримання британської банківської ліцензії у 2024 році стало важливим кроком на цьому шляху, хоча вона поки що діє з обмеженнями. У 2025 році Revolut планує запуск банків у Великій Британії та Мексиці, а також вихід на ринки Індії та Бразилії.

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Нагадаємо

Наприкінці липня 2024 року Revolut отримав банківську ліцензію Великобританії, на яку чекав три роки. Для компанії це була важлива подія, оскільки ліцензія Сполученого Королівства розглядається як вотум довіри, який підвищить шанси Revolut на отримання банківського регулювання на інших ринках, наприклад, у США. До цього фінтех отримав ліцензії від влади Литви та Мексики.

У середині серпня 2024 року Revolut був оцінений у $45 млрд у результаті вторинного продажу акцій, що дозволило фінтеху закріпити за собою статус найдорожчого стартапу Європи та стати другим за вартістю банком у Великій Британії після HSBC.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
28 квітня 2025, 10:21
#
Стригуть бабло на крипто***
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