Revolut випустив мобільний застосунок своєї біржі

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Що відомо

Компанія запустила Revolut X у травні 2024 року як альтернативу іншим криптобіржам. При цьому майданчик був доступний тільки професійним інвесторам.

У листопаді необанк розширив доступ до біржі, включивши користувачів з ЄЕЗ. Разом із запуском мобільного застосунку платформа тепер відкрита для роздрібних трейдерів.

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Це «наступний крок до конкуренції з іншими великими біржами», заявили в компанії.

Додаток дає змогу торгувати 220 криптоактивами в парах з американським доларом, євро і фунтом. Як і на етапі запуску, комісія для мейкерів становитиме 0%, для тейкерів — 0,09%.

«Наша криптобіржа вже обслуговує десятки тисяч клієнтів по всій Великій Британії та ЄЕЗ, і ми раді надати їм мобільний інтерфейс, про який вони просили», — заявив керівник відділу криптовалютних продуктів Revolut Леонід Башликов.

Водночас представник необанку в коментарі виданню зазначив, що в перспективі Revolut планує повернутися на американський ринок. Однак коли саме це станеться, він не уточнив.

Нагадаємо

11 лютого компанія Revolut офіційно оголосила про початок роботи в Україні.Випуск картки для українців безкоштовний, потрібно лише сплатити за доставку через Нову пошту.