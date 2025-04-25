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25 квітня 2025, 16:12

В Україні обвалилися ціни на тепличні огірки

На ринку України зберігається тенденція до зниження цін на тепличні огірки. Так, на сьогодні тепличні комбінати відвантажують огірки в діапазоні 45−75 грн/кг ($1,08−1,80/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 42% дешевше, ніж тижнем раніше. Про це повідомляє EastFruit.

На ринку України зберігається тенденція до зниження цін на тепличні огірки.
Фото: pixabay.com

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Великі тепличні господарства вже повідомляють про суттєві залишки продукції на складах, адже середній тижневий обсяг вибірки в комбінатах продовжує збільшуватися.

Тому, щоб уникнути накопичення нереалізованих обсягів огірка, виробники змушені знову знижувати ціни на свою продукцію.

Також слід зазначити, що велику конкуренцію місцевому огірку продовжує складати імпортна продукція виробництва Румунія. Багато імпортерів на цей момент мають великі запаси румунського огірка ще з минулого тижня, тому змушені були знизити ціни на цю продукцію до 25 грн/кг ($0,60/кг).

В умовах, що склалися, українські тепличні комбінати не бачать іншого виходу, окрім як і далі знижувати відпускні ціни, які зараз вже в середньому на 34% нижчі, ніж наприкінці квітня 2024 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
25 квітня 2025, 16:54
#
Вот же нашли проблему — свежие огурцы плохо раскупают…

А за окном уже днём +26 °C
+
0
Три літри
Три літри
25 квітня 2025, 17:20
#
Це в Харкові, полюсі жари в Україні.

Львів 19, Житомир 23
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