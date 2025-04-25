В Україні обвалилися ціни на тепличні огірки

На ринку України зберігається тенденція до зниження цін на тепличні огірки. Так, на сьогодні тепличні комбінати відвантажують огірки в діапазоні 45−75 грн/кг ($1,08−1,80/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 42% дешевше, ніж тижнем раніше. Про це повідомляє EastFruit.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Великі тепличні господарства вже повідомляють про суттєві залишки продукції на складах, адже середній тижневий обсяг вибірки в комбінатах продовжує збільшуватися.

Тому, щоб уникнути накопичення нереалізованих обсягів огірка, виробники змушені знову знижувати ціни на свою продукцію.

Також слід зазначити, що велику конкуренцію місцевому огірку продовжує складати імпортна продукція виробництва Румунія. Багато імпортерів на цей момент мають великі запаси румунського огірка ще з минулого тижня, тому змушені були знизити ціни на цю продукцію до 25 грн/кг ($0,60/кг).

В умовах, що склалися, українські тепличні комбінати не бачать іншого виходу, окрім як і далі знижувати відпускні ціни, які зараз вже в середньому на 34% нижчі, ніж наприкінці квітня 2024 року.

Читайте також: Буряки в Україні за рік подорожчали у 2,5 раза