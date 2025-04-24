Буряки в Україні за рік подорожчали у 2,5 раза

В Україні ціни на буряки зараз в середньому у 2,5 раза вищі, ніж наприкінці квітня 2024 року. Про це повідомляє EastFruit.

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За даними аналітиків, в Україні стрімко скорочується пропозиція коренеплодів задовільної якості.

На тлі ситуації виробники буряків почали активно підвищувати відпускні ціни на свою продукцію. На сьогодні столові буряки надходять у продаж по 22−32 грн/кг ($0,53−0,77/кг), що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Придбати велику партію буряків на українському ринку стає дедалі складніше. Вже зараз мережі супермаркетів та гуртові компанії повідомляють про дефіцит цієї продукції, перекрити який не так просто.

Більшість гравців ринку вважають, що ціни на буряки будуть зростати й надалі.

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